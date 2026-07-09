Negocio peruano recibe MULTA HISTÓRICA de casi S/2 millones por piratear muñecos Labubu

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una empresa peruana fue sancionada por Indecopi con una multa cercana a los S/2 millones tras comprobarse que importó y distribuyó miles de productos falsificados de los famosos muñecos Labubu, una popular creación de la firma china Beijing Pop Mart Cultural Creative Co.

Indecopi multa a negocio peruano

A través de su Comisión de Derecho de Autor, emitió un pronunciamiento firme mediante la Resolución N° 176-2026/CDA-INDECOPI, la entidad estatal resolvió sancionar a la empresa peruana Aries D & M Sociedad Anónima Cerrada por haber vulnerado sistemáticamente derechos de autor.

La investigación se inició luego de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) detectara un cargamento sospechoso durante un procedimiento de control aduanero. La alerta permitió que Indecopi iniciara las investigaciones para determinar si la mercancía vulneraba derechos de propiedad intelectual.

Tras analizar el caso, la Comisión de Derecho de Autor concluyó que la empresa ingresó al país un lote de artículos que reproducían sin autorización las características protegidas del personaje Labubu.

Entre la mercancía intervenida se encontraban peluches, llaveros, clips para el cabello, gorros y otros accesorios destinados a su comercialización en el mercado peruano.

La intervención reveló miles de productos falsificados

De acuerdo con la resolución, la empresa no logró acreditar que contaba con autorización del titular de los derechos para importar ni distribuir los productos intervenidos. La autoridad determinó que la mercadería infringía los derechos patrimoniales sobre la obra artística, por lo que ordenó imponer una sanción ejemplar.

El expediente también señala que el ingreso de los productos se realizó mediante operaciones de importación que buscaban introducir al mercado peruano mercancía falsificada, afectando directamente los derechos exclusivos del creador y de la empresa propietaria de la franquicia.

Una de las multas más altas impuestas por Indecopi

Para fijar la sanción, Indecopi evaluó el beneficio económico que habría obtenido la empresa con la venta de los artículos, así como el volumen de mercancía incautada y el perjuicio ocasionado a los titulares de los derechos de autor. Finalmente, impuso dos multas de 180 UIT cada una , alcanzando un total de 360 UIT, equivalente a casi S/2 millones, además del pago de las costas y costos del procedimiento.

El caso se convierte en un precedente importante en la lucha contra la falsificación de productos en el Perú y refleja el endurecimiento de las medidas frente a las infracciones contra la propiedad intelectual. Asimismo, evidencia el trabajo conjunto entre Sunat e Indecopi para detectar mercancía ilegal antes de que llegue al mercado nacional y proteger los derechos de los creadores y las marcas afectadas