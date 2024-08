¡Indignante! Cambista es asaltado por cuatro sujetos en pleno corazón del emporio de Gamarra

La delincuencia e inseguridad sigue reinando en todo el país y esta vez el emporio comercial de Gamarra fue el escenario de un lamentable asalto. Sobre las primeras horas de este viernes 30 de agosto, un cambista fue arrebatado de todas sus pertenencias por cuatro sujetos a plena luz del día.

Como se aprecia en las imágenes, dos de estos delincuentes llegaron a bordo de una moto lineal hasta la cuadra seis de esta céntrica calle de La Victoria. Luego aparecen otros dos facinerosos y entre todos se abalanzaron contra este trabajador a vista y paciencia de los transeúntes.

El video también muestra que ningún efectivo de la Policía Nacional del Perú se encontraba en la zona para poder evitar este hecho. Como se recuerda, el propio Ministro del Interior, Juan José Santiváñez aseguró que la seguridad sería reforzada en la zona para evitar más robos.

Exitosa acudió al lugar y pudo conversar con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, para conocer más detalles de este lamentable atraco. La dirigenta denunció que todos los días se hacen presente los efectivos policiales, pero esta vez no hubo ninguno en todo el emporio comercial.

Por ello, aseguró que todo su gremio se encuentra indignados por la decisión a pesar que hoy es feriado y se celebra el día de la Policía Nacional del Perú.

"Aquí el personal policial ingresa a las 7 de la mañana todos los días, pero hoy no se que ocurrió si es por el feriado o por el día de la Policía, pero hoy, a las 10 de la mañana, no había un solo efectivo policial, entraron cuatro delincuentes, asaltaron a un cambista, pero gracias a Dios no tenemos vidas que lamentar. Lo han herido en la cabeza con la cacha de la pistola para sacarle el chaleco, está herido, pero dentro de todo consiente y la policía se lo ha llevado al Hospital a pasar todos los exámenes de ley", inició.