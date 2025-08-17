Agónico empate: Sport Huancayo y Universitario igualan 1-1 en un choque intenso

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 frente a Sport Huancayo en condición de visitante, en el marco de la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro se disputó en el estadio IPD de Huancayo, con momentos de dominio alternado y emociones en ambas áreas.

El golazo de Alex Valera que abrió el marcador

Desde los primeros minutos, los dirigidos por Jorge Fossati impusieron presencia en campo contrario con la rotación del balón y presión alta. Esa iniciativa tuvo recompensa a los 8 minutos, cuando Alex Valera conectó un potente zurdazo dentro del área rival tras una gran jugada colectiva. El delantero crema colocó el balón en un ángulo imposible para Ángel Zamudio, decretando el 1-0 parcial.

El tanto llegó luego de un lateral de los locales que no fue bien aprovechado. Williams Riveros despejó y la pelota terminó en los pies de José Carabalí, quien encaró por la banda izquierda y filtró un pase preciso al medio. Valera apareció para sacar un disparo letal que silenció por unos instantes al público local.

Sport Huancayo reaccionó con Javier Sanguinetti

En la segunda mitad, en los 63', el 'Rojo Matador' adelantó sus líneas en busca de la igualdad. La insistencia rindió frutos cuando Javier Sanguinetti, a los 63 minutos, conectó un certero cabezazo dentro del área tras un centro desde el sector derecho.

El mediocampista argentino superó en el salto a la defensa merengue y dejó sin opciones al arquero Sebastián Britos, firmando el 1-1 definitivo.

El gol motivó a Sport Huancayo, que intentó darle vuelta al marcador, aunque Universitario también tuvo oportunidades de recuperar la ventaja. Sin embargo, la eficacia ya no estuvo del lado de los cremas.

Universitario en mala racha

Con este empate, Universitario de Deportes suma un punto fuera de casa y deja la desazón en la hinchada 'merengue', que esperaba que su equipo recuperara su mejor nivel, tras caer por 4-0 en el Estadio Monumental contra Palmeiras, por los octavos de final de la Copa Libertadores en el partido de ida.

No obstante, continúa en la lucha por los primeros lugares del Torneo Clausura 2025. Alex Valera, además, ratificó su buen momento goleador, acumulando 11 tantos y 5 asistencias en la temporada.

Por su parte, Sport Huancayo rescató un empate valioso ante uno de los candidatos al título, demostrando solidez en el complemento y confirmando que en la altura del centro del país siempre resulta un rival complicado.

De esta manera, en un partido agónico, Sport Huancayo y Universitario empataron 1-1 por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 del fútbol peruano.