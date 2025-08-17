Melissa Klug se pronuncia previo a las confesiones de Samahara Lobatón en 'El Valor de la Verdad'

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, decidió responder antes que estalle la bomba, por la emisión de 'El Valor de la Verdad' de su hija que saldrá este domingo 16 de agosto.

Melissa Klug se pronuncia por 'El Valor de la Verdad' de Samahara Lobatón

El polémico programa televisivo 'El valor de la Verdad', reconfirmó la emisión del capítulo de Samahara Lobatón para este domingo 16 de agosto y ante las confesiones relacionadas a Jefferson Farfán y su hija, Melissa pone primera y se adelanta antes de la emisión del programa.

En la promoción del capítulo, Samahara habla abiertamente de actual relación que tiene con Farfán y deja entrever una 'traición de su parte' luego de declarar que el exfutbolista habría contactado a su pareja, Bryan Torres, para que termine la relación sentimental que tenían. Ante la bomba, Melisa indica que su hija ya está grande y son sus vivencias.

"En este caso, mi hija ya es mayor de edad, es una mujer con sus bebés, está está contando su vivencia su historia, lo que ella ha vivido. Yo en este caso no puedo opinar nada porque es sobre su vida y sobre su vivencia. Se habla cosas que han sucedido en su viday están involucrando al papá de mis hijos, es lo que yo estoy ajena a todo eso":

Jefferson Farfán le ganó el juicio a Melissa Klug

El Poder Judicial falló a favor de Jefferson Farfán, luego que resolvieran que Melissa Klug habría vulnerado el acuerdo de confidencialidad firmado luego de terminar su relación sentimental.

El pago que tendría que abonar Klug sería de 300.000 dólares y se declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandada Melissa Liliana Klug Orbegozo. En la resolución expuesta por la Segunda Sala Civil de Lima se lee:

"Confirmaron la sentencia contenida en la resolución número 21 de fecha 30 de mayo de 2024, que declara fundada en parte la demanda. En consecuencia se ordena que la demandada Melissa Liliana club Orbegoso cumpla con pagar al demandante la suma de 300.000 $ de los Estados Unidos de América, por concepto de penalidad con costas y costos"

