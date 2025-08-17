Kevin Quevedo interrumpe entrevista para abrazar a Erick Noriega tras su último partido en Alianza Lima

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se hizo fuerte en Matute y venció 3-1 a ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero. Pero el verdadero protagonista fue Erick Noriega, quien jugó su último partido con la blanquiazul y se despidió en medio de la emoción, cuando Kevin Quevedo interrumpió una entrevista para abrazarlo.

Victoria de Alianza Lima ante ADT

El equipo de Néstor Gorosito mostró contundencia en La Victoria. Desde el pitazo inicial, Alianza Lima salió a imponer condiciones frente a un ADT que intentó plantarse con orden, pero que pronto vio caer su resistencia.

Hernán Barcos abrió el marcador con su olfato de goleador, mientras que Sergio Peña amplió la ventaja con un disparo de media distancia que hizo estallar a los hinchas en Matute.

Aunque ADT descontó y por momentos complicó con su juego directo, Alan Cantero se encargó de sellar la historia con el tercer tanto blanquiazul. El 3-1 final ratificó el poderío de Alianza Lima en casa y permitió a los íntimos seguir escalando en la tabla del Torneo Clausura.

Kevin Quevedo se despide de Erick Noriega

Más allá del resultado deportivo, el encuentro quedó marcado por la despedida de Erick Noriega. El popular 'Samurái' dejará la institución victoriana para convertirse en nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre, en un traspaso que bordea los 2 millones de dólares.

Tras los 90 minutos, la escena fue emotiva. La hinchada lo ovacionó de pie, coreando su nombre, mientras sus compañeros lo abrazaban y lo cargaban en señal de reconocimiento a lo que significó dentro del equipo.

Uno de los más afectados fue Kevin Quevedo, su mejor amigo en el plantel. El futbolista no pudo contener las lágrimas al fundirse en un fuerte abrazo con Erick Noriega, mostrando la conexión especial que ambos construyeron en Alianza Lima.

Al término del partido, Erick Noriega brindaba declaraciones para la prensa cuando, de sorpresa, Kevin Quevedo apareció por detrás y lo abrazó con fuerza. Ambos cruzaron palabras, chocaron las manos y mostraron una complicidad que traspasó las cámaras.

Todos tenemos una amistad como la de Erick Noriega y Kevin Quevedo 💙🤍💙



¡Esto es Alianza Lima! 🫶🏽 pic.twitter.com/wlzGxpU85i — Azvl y Blanco || 26 ⭐ (@azvlyblanco1901) August 17, 2025

Trayectoria de Erick Noriega

FC Machida Zelvia

Shimizu S-Pulse

SV Straelen

Universidad de San Martín

Comerciantes Unidos

Alianza Lima.

La despedida de Erick Noriega en Alianza Lima tuvo un momento especial cuando Kevin Quevedo apareció para darle un emotivo abrazo en plena entrevista. Entre aplausos y lágrimas, el 'Samurái' cerró su último partido en Matute con la compañía de su mejor amigo y el reconocimiento de toda la hinchada.