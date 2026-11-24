24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Al menos seis personas desaparecieron en la tarde de este martes 24 de noviembre luego de que una avioneta se estrellara al noreste de la isla Horn, en el estado de Misisipi, en los Estados Unidos. Las autoridades locales trabajan en la atención del siniestro, del que se ha dado a conocer que habría cuatro adultos y dos menores.

Aeronave perdió contacto en tierra

Esta información la brindó la Guardia Costera estadounidense en el sector Mobile, precisando quiénes iban a bordo de la aeronave. La entidad recibió una llamada cerca de las 3:45 p.m., luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), perdiera comunicación con el vehículo aéreo.

De acuerdo con un portavoz de esta rama de las Fuerzas Armadas de EE. UU. para la cadena de este país CNN, el radar mostró que la avioneta descendió a unos 10 mil pies por minuto antes de que se le perdiera el rastro.

🚨 BREAKING: Cessna 210L Centurion N29002 crashed into the water northeast of Horn Island off Pascagoula, Mississippi at about 2:38 PM local while flying from New Orleans to Fort Myers. ADS-B replay shows a rapid descent of -10,432 FPM before contact was lost. The Coast Guard is searching. — Squawk (@UseSquawk) November 24, 2026

Además, señaló que los equipos de emergencia llegaron al lugar del siniestro para la búsqueda de las víctimas y de momento han encontrado tres chalecos salvavidas, una balsa y la cabina de la aeronave. La Guardia Costera también se encuentra presente junto con el Departamento de Recursos Marítimos de Misisipi y agencias locales.

La avioneta era de modelo Cessna Centurión 210 y de acuerdo con la FAA, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) se encargará de la investigación. Se supo que el destino de este aeroplano era desde Nueva Orleans hasta Fort Myers, en Florida.

¿Qué se sabe de la isla Horn?

Esta porción de tierra no desarrollada está ubicada a 12 millas náuticas de Biloxi, Misisipi y la única forma de acceder a ella es a través de vuelos privados. Los vuelos desde aeródromos en Biloxi, Ocean Springs o Pascagoula, tiene un tiempo estimado de media hora.

La isla, que cuenta con 16 kilómetros de largo y solo 1.6 km de ancho, es destino habitual de habitantes del estado. Forma parte del Parque Nacional de las Islas del Golfo, que incluye una docena de otras que se extienden a lo largo de 160 millas a través de Misisipi y Florida.

La Guardia Costera de los Estados Unidos junto a otras autoridades siguen en la búsqueda de seis personas que se accidentaron cuando viajaban a bordo de una avioneta. El siniestro ocurrió cerca de la isla Horn, en el estado de Misisipi.