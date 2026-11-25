25/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Carlos Espá expresó su disposición de acudir al Congreso para brindar explicaciones sobre los cuestionamientos surgidos tras la organización de la misa del papa León XIV en Lima y aseguró que Cancillería no ha realizado ningún pago a las empresas contratadas del evento.

Carlos Espá muestra disposición en aclarar cuestionamientos relacionados con fallas técnicas en misa

Como parte de las críticas, la Comisión de Constitución del Senado acordó citar al titular de Relaciones Exteriores para el próximo 1 de diciembre, a fin de que responda por los aspectos vinculados a la organización del evento y los contratos suscritos para su ejecución.

Durante su participación en la ceremonia de entrega de la distinción Valores Democráticos Fernando Belaunde Terry, realizada en el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), el canciller aseguró que el Ejecutivo mantiene una postura institucional frente a las citaciones parlamentarias.

"Somos un gobierno institucional, como ha dicho varias veces la presidenta Fujimori, así que cada vez que nos convoque el Congreso de la República nosotros estamos en la obligación de acudir a explicar, lo tomamos siempre como una oportunidad", manifestó.

Cancillería investiga contratos por más de S/11 millones

La controversia gira en torno a la contratación de servicios de audio, video y suministro de energía eléctrica para la misa del papa León XIV, que en conjunto superaron los 11 millones de soles. De ese monto, más de S/8 millones correspondieron al equipamiento audiovisual.

"Tenemos que explicar de manera técnica, de manera objetiva. Nosotros ya en la Cancillería hemos dado a conocer un comunicado en el que estamos anunciando que hay una investigación, esa investigación tiene que individualizar las responsabilidades, los contratos tienen penalidades", sostuvo.

Asimismo, señaló que la Contraloría General de la República formuló observaciones sobre las condiciones de las estructuras instaladas para el evento, por lo que agradeció la alerta emitida por el organismo de control. También, aseguró que, la Cancillería no ha realizado ningún desembolso a las dos empresas involucradas en las contrataciones.

"La Cancillería no ha desembolsado ni un sol a estas dos empresas , no hay ningún pago, estamos en este proceso de investigación, agradezco a la Contraloría General de la República haber hecho esta alerta", afirmó.

Finalmente, el ministro Carlos Espá reiteró que las indagaciones sobre las fallas técnicas dentro de la misa del papa León XIV permitirán esclarecer las responsabilidades y que las explicaciones correspondientes serán brindadas ante el Congreso.