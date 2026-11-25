25/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados a balazos y sus cuerpos hallados en los exteriores de la huaca Garagay, ubicada en San Martín de Porres (SMP). El doble crimen ocurrió a la altura de la cuadra 20 de la calle Ricardo León Velarde, donde los vecinos alertaron sobre el macabro descubrimiento.

Según los testimonios recogidos en la zona, ambas víctimas habrían sido trasladadas hasta este sector a bordo de una mototaxi y con las manos atadas. Asimismo, algunos residentes señalaron que sujetos encapuchados estarían involucrados en el asesinato, aunque estas versiones deberán ser corroboradas por las autoridades.

Investigación en curso

Hasta el momento, las identidades de los fallecidos permanecen sin esclarecer. Los vecinos indicaron que ninguno de los dos hombres era conocido en el sector, por lo que se presume que el lugar habría sido utilizado únicamente para perpetrar el crimen y abandonar los cuerpos.

Por las circunstancias en las que se produjo el doble asesinato, no se descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, esta hipótesis todavía deberá ser evaluada por los investigadores, quienes buscan establecer el móvil del ataque y las circunstancias previas a este hecho.

El caso quedó a cargo de la Depincri de Los Olivos, cuyos agentes vienen realizando las diligencias correspondientes. La Policía Nacional acordonó la zona para facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística, quienes realizaron las pericias necesarias en el lugar.

🔴🔵 SMP: Hallan dos cuerpos sin vida y maniatados al exterior de la huaca Garagay 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/jhKdRB3tG3 November 25, 2026

Finalmente, las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán fundamentales para reconstruir lo ocurrido, identificar a los presuntos responsables y establecer cómo llegaron las víctimas hasta los exteriores de la huaca Garagay.

Otros crímenes en SMP

Un violento ataque armado contra una barbería al paso dejó dos hombres muertos y otras dos personas heridas en el distrito de San Martín de Porres. El atentado ocurrió frente al mercado modelo San Diego y, por la modalidad del crimen, no se descarta que esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

El hecho se registró aproximadamente a las 9:00 p. m. de ayer, en el cruce de las calles Santa Verónica y Santa María de los Ángeles. Según información policial, los responsables llegaron a bordo de cuatro motocicletas y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el establecimiento.

Durante el ataque se habrían efectuado más de 19 disparos, algunos de los cuales alcanzaron una veterinaria y un restobar ubicados en los alrededores. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jason Enrique Rodríguez Parra, de 36 años, y Franklin José Rivera Llacua, de 29, ambos de nacionalidad venezolana.