25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 25 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Champions League como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una larga lista de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Champions League HOY

Culmina la quinta fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

12:45 p.m. | Sabah FK vs. FC Barcelona — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Slavia Praha vs. Villarreal — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | PSG vs. Roma — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Inter de Milan vs. Stuttgart — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Sporting de Lisboa vs. Manchester United — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Viking FC — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Lille vs. Bayern Münich — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Brujas vs. Liverpool — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 36 de la primera división de Brasil, hay un partido programado:

6:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Corinthians — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay un partido programado, donde el protagonista será el campeón vigente del fútbol local y de la Copa Sudamericana:

7:00 p.m. | Boca Juniors vs. Independiente de RIvadavia — Disney+

Este miércoles 25 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Champions League como en las principales competencias internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.