24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El debate sobre las condiciones laborales y el presupuesto del Poder Judicial volvió a encenderse tras la aprobación de la Ley de Presupuesto sin la exoneración necesaria para ejecutar la Ley 32504, norma que dispone la migración progresiva en cinco años de los trabajadores bajo el régimen CAS hacia el régimen 728.

Gremios evalúan huelga nacional

En ese escenario, Gino Saldaña, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales del Poder Judicial, advirtió en entrevista con Exitosa que los gremios evalúan ir a una huelga nacional ante la indignación de unos 12.500 trabajadores CAS afectados por la medida.

El dirigente cuestionó que no se haya contemplado dicho mecanismo pese a existir un marco legal vigente y a que el financiamiento del primer tramo pueda cubrirse con recursos propios de la institución sin cargar la caja fiscal. Asimismo, rechazó que se postergue a los servidores de menores ingresos frente a otros rubros presupuestales.

"Creemos que la justicia debe marcar a los que menos ganan. Es imposible que un trabajador CAS hoy en día gane 1300 soles y con los descuentos, 1150"

Saldaña insistió en que el malestar responde a la falta de avances concretos para materializar la migración de régimen y recalcó que los fondos para su ejecución provienen del propio presupuesto de la entidad.

"Por ello nosotros la indignación de cómo es posible que en la ley de presupuestos no se haya contemplado eso. Es más, doy un énfasis: el presupuesto para la ejecución sale de los propios recursos del Poder Judicial"

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Gino Saldaña, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales del PJ, lamentó que se haya exonerado a los trabajadores CAS en la Ley de Presupuesto 2026. Puntualizó que consideran que la presidenta... pic.twitter.com/K5Ny4OeNJk — Exitosa Noticias (@exitosape) November 25, 2026

Cuestionamientos y pedido presupuestal en el Congreso

En su intervención, Saldaña emplazó públicamente a la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, al considerar que la conducción institucional y sus funcionarios no impulsaron con mayor firmeza la exoneración requerida, y señaló que el texto aprobado en el presupuesto permite evaluar incrementos en los gastos operativos de los magistrados.

"Creemos que debió sacrificar acciones más inmediatas a nivel del Ministerio de Economía; por ejemplo, en la ley de presupuesto se ha aprobado un texto en el cual permite evaluar incrementar los gastos operativos de los magistrados."

El reclamo gremial se produce luego de que la presidenta del Poder Judicial acudiera ante el Pleno del Congreso para advertir sobre el recorte de S/ 37 millones 362 mil 546 respecto al monto consensuado para el Ejercicio Fiscal 2027 y plantear una demanda adicional de S/ 331 millones —incluidos S/ 129 millones para el primer tramo de la Ley 32504— junto con la exoneración de normas de austeridad.

Mientras la institución sostiene que requiere esos recursos para sostener la carga procesal y evitar paralizaciones o pérdida de información, los gremios advierten que la falta de definiciones mantiene latente el riesgo de paralizaciones.

La advertencia de una huelga nacional refleja la tensión por la falta de exoneración para la migración de los trabajadores CAS al régimen 728 y las discrepancias sobre prioridades presupuestales. La definición de los dictámenes pendientes en el Congreso y las acciones de la presidencia judicial serán claves para determinar si el conflicto deriva en una paralización.