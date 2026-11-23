23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de jóvenes que aspiran a estudiar una carrera profesional con financiamiento del Estado ya tienen una fecha clave en el calendario. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) dará a conocer el próximo 23 de diciembre los resultados del Examen Nacional de Preselección de Beca 18, convocatoria 2027, que reunió a más de 50 000 postulantes en diferentes regiones del país.

La evaluación se realizó el domingo 22 de noviembre y constituye el principal filtro para identificar a los estudiantes con mejores perfiles académicos que continuarán compitiendo por una de las 6000 becas disponibles. La prueba estuvo dirigida a jóvenes con buen rendimiento académico y en condición de vulnerabilidad que buscan acceder a estudios superiores.

¿Cuántos puntos se necesitan para aprobar?

Según informó el viceministro de Gestión Institucional, Antonio Aleman Nakamine, esta convocatoria incorpora por primera vez un puntaje mínimo de aprobación , con el propósito de fortalecer la meritocracia y la excelencia académica entre los participantes. En la modalidad Ordinaria, los postulantes deberán conseguir al menos 84 puntos de un total de 120, equivalente a una nota de 14.

En tanto, quienes participan mediante las modalidades especiales tendrán que alcanzar un mínimo de 66 puntos para superar esta evaluación. Estos criterios permitirán establecer qué jóvenes reúnen las condiciones académicas necesarias para continuar en el proceso de selección.

Durante la supervisión de la prueba, Aleman Nakamine y la directora ejecutiva del Pronabec, Diana Gonzales Delgado, destacaron la asistencia registrada en los locales de evaluación a nivel nacional.

Asimismo, señalaron que la jornada se desarrolló de manera ordenada y bajo protocolos de seguridad, con presencia de la Policía Nacional, personal del Ministerio de Salud y representantes del Ministerio Público.

🙌 ¡Más de 100 colaboradores del #Pronabec se encuentran en diversas regiones del Perú para acompañarlos en esta importante jornada! 🇵🇪 Desde cada sede, trabajamos en equipo y revisamos hasta el último detalle para garantizar el buen desarrollo del ENP de #Beca18-2027. 😎 https://t.co/VX5QECxu5Y — Pronabec - Minedu (@Pronabec) November 21, 2026

¿Dónde consultar los resultados de Beca 18?

Los resultados del examen, junto con el puntaje adicional correspondiente a los casos de condiciones priorizables, serán publicados este 23 de diciembre en la página web oficial del concurso Beca 18-2027. Allí se difundirá la lista de postulantes preseleccionados.

Es importante precisar que superar esta primera evaluación no significa obtener automáticamente una beca. Únicamente los jóvenes que aparezcan en la relación de preseleccionados podrán participar en la siguiente etapa, denominada selección, que comenzará en enero.

Durante esa fase, los participantes deberán presentar su carta de admisión a una universidad, instituto o escuela de educación superior elegible, ya sea pública o privada. Este requisito será parte del proceso para acceder a una de las 6000 vacantes ofrecidas.

Los interesados que tengan consultas pueden comunicarse con el Pronabec mediante su página de Facebook, el WhatsApp 914 121 106 o la línea gratuita 0800 000 18. También están disponibles la central telefónica (01) 612 8230 y Aló MAC, a través del número 1800.

El 23 de diciembre será una fecha decisiva para los miles de jóvenes que participaron en el examen de Beca 18. La publicación de los resultados permitirá conocer quiénes siguen en competencia y podrán acercarse a la posibilidad de financiar sus estudios superiores mediante una de las becas del Estado.