23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el propósito de fomentar la cultura del reciclaje y promover la solidaridad desde las aulas, Aniquem (Asociación de Ayuda al Niño Quemado) lanza el "Desafío Escolar: Páginas de esperanza de Aniquem 2026", bajo el lema "Nuestra misión continúa: Recicla papel, transforma vidas", una campaña que invita a colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y Callao a convertirse en protagonistas de un cambio ambiental y social.

La iniciativa busca involucrar a estudiantes, docentes y familias en la recolección solidaria de papel, material que será destinado a un proceso de reciclaje para generar recursos que contribuyan al sostenimiento de los programas de rehabilitación integral que Aniquem brinda gratuitamente a niños y adolescentes sobrevivientes de quemaduras.

A través de este desafío, la institución busca demostrar que pequeñas acciones pueden generar grandes transformaciones. Cada hoja de papel recolectada representa una oportunidad para cuidar el medioambiente y, al mismo tiempo, contribuir a que más niños y adolescentes continúen con sus tratamientos de rehabilitación.

Aniquem lanza iniciativa solidaria y ambiental.

¿Cómo participar?

La convocatoria está dirigida a instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana y Callao. La inscripción es gratuita y se realizará del 16 de noviembre al 04 de diciembre de 2026, mediante el formulario oficial: https://forms.gle/VnhL5PMBaGAe6Edd7.

Cada colegio participante podrá recibir dos contenedores de cartón para organizar su campaña interna de recolección. También podrán utilizar bolsas cerradas, debidamente identificadas con el nombre de la institución educativa. El papel deberá encontrarse limpio, seco y libre de contaminantes.

Aniquem lanza iniciativa solidaria y ambiental.

La recolección y cierre se desarrollará del 07 de diciembre de 2026 al 01 de febrero de 2027. Las entregas se recibirán en el centro de acopio de Aniquem ubicado en Jr. Santo Domingo N.° 255, Jesús María, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Durante este periodo los estudiantes, docentes y familias podrán recolectar papel y realizar las entregas correspondientes en el punto de acopio establecido. No se considerarán entregas realizadas fuera del periodo oficial del concurso.

Aniquem lanza iniciativa solidaria y ambiental.

Reconocimiento a los colegios participantes

Los tres colegios que alcancen los primeros lugares recibirán reconocimientos institucionales y premios especiales. El primer puesto obtendrá un trofeo conmemorativo y un pack institucional de Aniquem para 20 personas; el segundo lugar recibirá un diploma y un pack para 10 personas, mientras que el tercer puesto será reconocido con un diploma y un pack para cinco personas.

Los resultados se anunciarán el 08 de febrero de 2027.

Una página de esperanza puede cambiar una vida

Con esta iniciativa, Aniquem reafirma su compromiso con la rehabilitación integral de niños y adolescentes sobrevivientes de quemaduras, promoviendo también la educación ambiental y la participación ciudadana desde las instituciones educativas.

Aniquem lanza iniciativa solidaria y ambiental.

Porque reciclar es mucho más que recuperar papel: es enseñar solidaridad, construir conciencia y demostrar que, cuando trabajamos juntos, podemos transformar vidas.