23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre falleció tras ser atropellado en los exteriores de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho, según la información preliminar disponible este lunes 23 de noviembre.

Tras el accidente, se cerró el tránsito en la avenida Fernando Wiesse, a la altura de la estación y con dirección a Jicamarca. Hasta el momento, no se conocen las circunstancias del hecho ni la identidad de la víctima.

Nota en desarrollo...