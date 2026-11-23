23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país comienzan a generar preocupación en los establecimientos de salud. En los últimos dos meses, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza atendió 79 casos de golpe de calor, una condición que puede provocar deshidratación severa y comprometer el funcionamiento de órganos como los riñones, el hígado y el cerebro.

Aumento de casos por golpe de calor ante altas temperaturas

Frente a los cambios climatológicos relacionados con el fenómeno El Niño y el incremento de las temperaturas, los especialistas advierten sobre la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones, especialmente en niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos del calor intenso.

En declaraciones a TVPerú Noticias, Cynthia Evangelista, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres del Hospital Arzobispo Loayza, explicó que una hidratación insuficiente y la permanencia en espacios sin ventilación pueden favorecer la aparición de un golpe de calor.

"Si nosotros no tenemos una buena hidratación, no tomamos líquido y estamos en un lugar solo cubiertas, podemos presentar golpe de calor porque no hay esa ventilación que está llegando. Nuestro cuerpo nos avisa", señaló la especialista.

Asimismo, advirtió que esta condición no debe confundirse con un simple dolor de cabeza, pues puede ocasionar una descompensación importante. Entre las principales manifestaciones se encuentran los mareos, vómitos, deshidratación severa e incluso desmayos . En casos graves, también puede generar daños renales, hepáticos y neurológicos.

¿Cómo prevenir un golpe de calor ante las altas temperaturas?

Frente a este escenario, la especilista recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., debido a que durante ese periodo se registra una mayor intensidad de radiación solar.

También aconsejó mantener una adecuada hidratación, consumiendo al menos dos litros de agua al día, además de incorporar frutas y verduras a la alimentación. Otras medidas importantes son utilizar bloqueador solar, así como protegerse con gorros cuando sea necesario salir de casa.

Las recomendaciones cobran mayor relevancia ante los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advierten sobre temperaturas que podrían alcanzar los 35 °C en algunas zonas del país debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño.

Finalmente, la especialista exhortó a la población a no minimizar los síntomas asociados al golpe de calor y acudir oportunamente a un establecimiento de salud. Asimismo, recordó que reconocer estas manifestaciones y recibir atención médica ante el incremento de casos en los últimos meses.