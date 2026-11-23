23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado el viernes 20 de noviembre en Junín continúa generando preocupación, mientras las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación de daños. Tras el movimiento telúrico, el COEN confirmó el primer fallecido y un total de 15 personas heridas, además de daños a nivel de infraestructura.

Primer fallecido a causa del sismo de 6.7 en Junín

La víctima mortal fue identificada como José Luis Paitán Coyllahua, de 42 años, cuyos restos fueron trasladados a Pueblo Libre, en Lima, luego de culminarse la necropsia, para ser velados por sus familiares y amigos.

Según la información reportada por el COEN, la víctima perdió la vida cuando era trasladado desde el centro de salud de Ambo hacia el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, luego de ser auxiliado por sus compañeros.

El accidente ocurrió cuando conducía un vehículo con destino a Lima. A la altura del sector Río Blanco, en el distrito de San Rafael y el conductor fue alcanzado por piedras que cayeron a consecuencia del sismo, provocándole graves lesiones en el brazo, tórax y pierna.

¿Qué regiones fueron afectadas por el sismo de 6.7?

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el movimiento telúrico afectó a Junín, Huánuco, Pasco, Lima y Callao , donde se reportaron daños materiales y personas damnificadas.

El balance preliminar de la emergencia registra 853 damnificados. Asimismo, 152 viviendas quedaron inhabitables, mientras que otras 170 presentaron daños.

¿Qué acciones se realizan tras el sismo?

Por parte de Provías Nacional y la concesionaria Deviandes culminaron los trabajos de limpieza de derrumbes en vías de Huánuco, Junín y Lima, logrando recuperar la transitabilidad vehicular.

En el sector eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas desplegó cuadrillas para evaluar daños y restituir el servicio de manera segura. En tanto, las autoridades educativas realizan inspecciones en colegios y dispusieron el bloqueo preventivo de ambientes que presentan observaciones, mientras se verifican sus condiciones de seguridad.

Por su parte, los gobiernos locales y regionales continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar las zonas que requieren ayuda humanitaria y coordinar la entrega de asistencia a las familias afectadas.

Finlamente, el Indeci mantiene el seguimiento del sismo de magnitud 6.7 y articula acciones con las instituciones involucradas para garantizar una respuesta oportuna ante las consecuencias del primer fallecido y 15 heridos en 5 regiones.