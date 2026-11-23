23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el Perú es una referencia que se emplea en el mercado de divisas para determinar cómo le está yendo a la moneda local. Por ello, te revelamos cuál es su valor actual y a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 23 de noviembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Cotización Sunat

Comprender el comportamiento del dólar este lunes 23 de noviembre, nos permite tomar decisiones más estratégicas que permitan cuidar nuestra economía y actuar con más precisión en ámbitos como las compras, inversiones, importaciones o ahorro.

Además, identificar el precio de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano en la apertura de la jornada de hoy, te permitirá anticiparte a su entorno fluctuante, ya que el valor puede variar debido a distintos factores locales e internacionales como la oferta y demanda, incertidumbre política y económica, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En ese marco, para evitar afectaciones a tu bolsillo y saber si es el mejor momento para cambiar dólares por soles o viceversa, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes, según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

LUNES 23 DE NOVIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio hoy, 21 de noviembre, en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este sábado? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,447 S/ 3,453

Los valores reflejados en la Sunat, revelan una leve variación al alza en comparación al último viernes 20 de noviembre donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/ 3,434 y la venta tenía un precio de S/ 3,442. Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor, ni feriados.

Tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña este lunes

Si deseas ahorrar o invertir, lo ideal es que estés bien informado sobre el precio del dólar y el tipo de cambio de esta divisa, no solo en el mercado oficial, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú para comparar las tasas y tomar mejores decisiones estratégicas.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, que suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias, para la apertura de la jornada de este lunes 23 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3,430 | Venta S/ 3,460, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Cotización del dólar Ocoña o paralelo hoy, 23 de noviembre.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Para conseguir el mejor tipo de cambio, se recomienda comparar precios en bancos, casas de cambio y plataformas digitales especializadas. Entre ellos, además del BCRP y la Sunat:

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

(SBS). Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Saber el precio del dólar y entender el tipo de cambio son aspectos fundamentales para comprender la economía de nuestro país, ya que impactan en diversas áreas de nuestra vida diaria. Por ello, te revelamos cuál es el valor actual de esta moneda estadounidense en Perú este lunes 23 de noviembre.