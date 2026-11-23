23/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori ofreció disculpas por las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV. Asimismo, respaldó al canciller Carlos Espá y aseguró que el ministro se presentará ante el Congreso para responder a los cuestionamientos.

Disculpas por las deficiencias técnicas en Las Palmas

Durante su pronunciamiento, la jefa de Estado reconoció que se produjeron inconvenientes logísticos y técnicos en el desarrollo de la actividad oficial realizada en el recinto aéreo. En esa línea, dirigió un mensaje a los ciudadanos que acudieron a la ceremonia y resultaron perjudicados por los desperfectos registrados durante la jornada.

"En la última misa en Las Palmas han habido algunas deficiencias. Yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectadas", indicó.

Los incidente mencionados ocurrieron el pasado 16 de noviembre durante la misa oficiada por el sumo pontífice en la Base Aérea Las Palmas. Según se reportó en la jornada, diversos sectores del recinto no contaron con equipos de sonido operativos ni con pantallas encendidas para seguir el desarrollo de la liturgia.

Esta situación generó reclamos e incomodidad entre los asistentes presentes en las zonas afectadas del establecimiento militar. Como consecuencia de la falta de audio y visibilidad, distintos grupos de personas optaron por reiterarse del lugar antes de que concluyera la ceremonia religiosa.

Respaldo al canciller Carlos Espá y citación al Congreso

Respecto a las repercusiones políticas tras el evento, la mandataria señaló que el canciller Carlos Espá cumplirá con asistir al Parlamento para brindar las explicaciones correspondientes. Precisó que dicha participación se dará tanto ante la invitación cursada como en caso de que prospere una moción de interpelación en el Legislativo.

"El canciller acudirá, hay una invitación y si es que se hace la interpelación también en ese espíritu democrático, pero yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete", indicó.

Al mismo tiempo, Fujimori reiteró su confianza política en la gestión de Carlos Espá frente a las críticas formuladas desde diversos sectores del Congreso tras los incidentes en Las Palmas. La mandataria hizo extensivo este respaldo a la totalidad de los integrantes del Consejo de Ministros.

En ese sentido, Keiko Fujimori lamentó las fallas técnicas ocurridas durante la misa del papa León XIV en Las Palmas, ratificó su respaldo al canciller Carlos Espá y confirmó su presentación ante el Congreso para responder por lo sucedido.