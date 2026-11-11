Keiko Fujimori al papa León XIV: "Hay personas que llegan a un país y terminan siendo parte de su historia"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de la segunda actividad oficial del papa León XIV en nuestro país, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi reconoció el legado del santo padre en el Perú, desde su llegada hace más 40 años.

Durante su discurso ofrecido en el Gran Teatro Nacional, la noche de este miércoles 11 de noviembre, la mandataria hizo una remembranza sobre la labor pastoral de Robert Prevost en suelo peruano, desde su llegada a Chulucanas, su paso en la Diócesis de Chiclayo. Además, la mandataria agradeció su retorno a su segunda patria.

Homenaje al sumo pontífice en su primer día de estadía en el Perú

Tras el encuentro que sostuvo León XIV con la presidenta en Palacio de Gobierno, ambas personalidades nuevamente coincidieron en San Borja, esta vez en el encuentro que también reunió a autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La jefa de Estado fue la primera persona en tomar la palabra, donde destacó de inicio a fin la labor del ahora sumo pontífice, principalmente en el norte del Perú. Sus acciones no solamente han quedado inmortalizadas por todos los peruanos, la propia presidenta de encargó de enaltecer la figura de Prevost, considerándolo parte de la historia de nuestro país.

(Noticia en desarrollo...)