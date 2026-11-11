Papa León XIV entonó el Himno Nacional del Perú en Palacio de Gobierno

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras un apoteósico desplazamiento a bordo del papamóvil por las avenidas de la capital y su ingreso a la Plaza Mayor escoltado por la guardia a caballo, el papa León XIV llegó a la sede del Ejecutivo.

En el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, el Santo Padre fue recibido por la mandataria de la República, Keiko Fujimori, y los miembros del Gabinete Ministerial, quienes le rindieron los honores protocolares correspondientes a su alta investidura como jefe de Estado del Vaticano.

Un gesto de identidad: cantando las sagradas notas patrias

El momento cumbre de la ceremonia institucional se produjo cuando se entonaron las notas del Himno Nacional. En un acto que desató la emoción colectiva y sorprendió a los presentes, el papa León XIV se sumó al coro infantil y a las autoridades peruanas para cantar con total solemnidad las estrofas patrias.

Este gesto espontáneo reflejó con absoluta claridad la cercanía, el respeto y los casi cuarenta años de labor pastoral que el pontífice desarrolló previamente en territorio peruano.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El Coro Nacional de Niños del Perú entonó un cántico de recibimiento al santo padre y el Himno Nacional, el mismo que el pontífice cantó como un peruano más en las inmediaciones de Palacio de Gobierno.



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La solemne bienvenida en la Casa de Gobierno da paso a las primeras reuniones de alto nivel institucional previstas para esta jornada inaugural.

Tras culminar este encuentro protocolar, el cortejo papal enfoca su trayecto hacia el distrito de San Borja, donde el Sumo Pontífice sostendrá un masivo encuentro y discurso ante ministros, exmandatarios, el cuerpo diplomático y diversos referentes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.

El espontáneo saludo a los pasajeros del Metropolitano

Durante su trayecto a bordo del papamóvil rumbo al Centro Histórico de Lima, el Sumo Pontífice protagonizó una emotiva y cercana escena al dirigir sonrisas y bendiciones a los pasajeros del Metropolitano que observaban su paso desde los buses y estaciones, quienes respondieron con aplausos y celulares en alto para registrar el inesperado encuentro.

León XIV saluda a pasajeros del Metropolitano.

La imagen León XIV entonando el himno nacional resume el espíritu de un reencuentro marcado por la fe y la memoria compartida. Más allá del estricto protocolo diplomático, esta emotiva estampa institucional quedará grabada como uno de los hitos más memorables del primer día de su visita apostólica al país.