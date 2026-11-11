Canciller Espá asumiría el costo político por la ausencia de Keiko Fujimori en la despedida de León XIV, advierte experto

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reciente aprobación por parte del Senado para el viaje oficial de la presidenta Keiko Fujimori a China y Japón del 15 al 21 de noviembre, generó un revuelo institucional al constatarse que los primeros días de su periplo internacional coinciden con el tramo final y la esperada misa de clausura del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

Este solapamiento de agendas ha colocado al canciller Carlos Espá en el epicentro de la tormenta política, convirtiéndolo en el blanco principal de las críticas de sectores opositores y analistas que consideran inaceptable una descoordinación de esta magnitud en un evento de alto nivel geopolítico y espiritual.

La responsabilidad directa del titular de Cancillería

Frente a este escenario, y en diálogo con Exitosa, el experto en temas eclesiásticos José Villanueva Barrón calificó el episodio como un "error garrafal" de la diplomacia peruana, señalando que la Cancillería conocía de antemano el itinerario papal y debió prever alternativas de gestión para evitar el desaire implícito en la despedida del jefe de Estado del Vaticano.

Para el especialista, el costo político no recae únicamente en la mandataria, sino de manera directa en el canciller Espá, a quien se le exigiría rendir cuentas por la fallida sincronización de la política exterior con las prioridades nacionales, advirtiendo incluso sobre posibles consecuencias en su permanencia en el gabinete ministerial.

"Si ya sabía de antemano que había un cruce con el tema del APEC, debió de ver la manera, en todo caso, de cancelar, la cita con el presidente Xi Jinping, porque la presidenta puede llegar tranquilamente al APEC y tras acabar tiene ir a Japón porque tiene la cita con la primera ministra".

La defensa oficial y el encargo de asumir la delegación

Ante la avalancha de cuestionamientos, el propio canciller había salido al frente para matizar el impacto de la decisión, defendiendo la necesidad de atender cumbres económicas claves como APEC y la emergencia por el fenómeno de El Niño.

Asimismo, Espá confirmó que la jefa de Estado se comunicó anticipadamente con la Conferencia Episcopal, el nuncio apostólico y el arzobispo de Lima para explicar los motivos de su ausencia.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El canciller Carlos Espá explicó que la presidenta Keiko Fujimori no participará en la despedida del papa León XIV durante su último día en el Perú. Señaló que la mandataria encargó al premier y a él representar al Gobierno en este acto.



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Para mitigar el vacío institucional en la ceremonia de despedida programada para el 16 de noviembre, el titular de Torre Tagle detalló que la mandataria le ha encomendado formalmente tanto a él como al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asumir la representación oficial del Gobierno peruano en el adiós al Santo Padre.

El encargo de despedir al papa León XIV representa ahora una prueba de fuego para la gestión de Carlos Espá al frente de la diplomacia nacional. Mientras el Ejecutivo intenta blindar su agenda internacional en el bloque asiático, el canciller deberá, según el experto, cargar con el peso político de una descoordinación que ha puesto a prueba la relación entre el Estado peruano y la Santa Sede.