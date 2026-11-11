Papa León XIV sostendrá reunión con Keiko Fujimori: "Este encuentro es más por un tema político"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras recorrer las principales avenidas del Callao y Lima Metropolitana desde su llegada al Grupo N.° 8 de la Base Aérea, el papa León XIV fue recibido esta tarde en Palacio de Gobierno por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi para la reunión programada que también marca el inicio de la agenda del santo padre en el Perú.

Es importante señalar que, luego de la actividad, el sumo pontífice tendrá un nuevo encuentro, esta vez con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el Gran Teatro Nacional.

Temas relacionados a la situación del país podrían ser abordados

Frente a este esperado encuentro, el experto en temas eclesiásticos, José Villanueva Barrón, analizó los posibles temas de agenda para esta noche. En ese sentido, sostuvo que se podrían abordar aspectos relacionados a la situación del país, como, por ejemplo, la corrupción, la política del actual Gobierno, derechos humanos, entre otros asuntos de relevancia que también son de interés para la Iglesia.

Del mismo se pronunció sobre la posible audiencia que podría sostener León XIV con las víctimas de abuso sexual del Sodalicio, así como de las protestas sociales de diciembre de 2022 y febrero de 2023. En ese sentido, coincidió con lo señalado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Carlos García Camader, al señalar que de ninguna manera existe un veto hacia ambos grupos. No obstante, sostuvo que parte de la agenda sí habría tenido modificatorias.

"No es que haya una intención de que, el Opus Dei o la derecha ha secuestrado la visita del papa. Creo que es totalmente alejado a la realidad. Hasta el propio cardenal Castillo también dijo en una entrevista que le pareció exagerado este comentario", señaló.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, José Villanueva Barrón, experto en temas eclesiásticos, analizó la llegada del papa León XIV y el encuentro que sostendrá con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. Desde su óptica, consideró que este encuentro entre ambos es de carácter político y deslizó que podría abordar temas como la situación del país, la corrupción, la política del actual gobierno, derechos humanos, entre otros temas de relevancia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 12, 2026

Instituciones y entidades del Estado saludan llegada del papa León XIV al Perú

Tal como era de esperarse, diversas instituciones y entidades del Estado saludaron la llegada del santo padre a nuestro país, acompañando así a los millones de fieles que se congregaron desde tempranas horas del día en las diversas calles y avenidas por donde viene transitando el sumo pontífice.

A través de sus redes sociales, el Congreso de la República saludó el retorno al Perú de Robert Prevost con una sentida dedicatoria. "¡Bienvenido, papa León XIV! Su visita es motivo de alegría y esperanza para nuestro país. Que su mensaje nos inspire a fortalecer el diálogo y trabajar juntos por una patria más unida y en paz", se lee en mensaje.

¡Bienvenido, papa León XIV! 🇵🇪🕊️ Su visita es motivo de alegría y esperanza para nuestro país. Que su mensaje nos inspire a fortalecer el diálogo y trabajar juntos por una patria más unida y en paz. https://t.co/p1ixBJRELk — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 11, 2026

El Ministerio Público hizo lo propio de la siguiente manera: "Recibimos su visita con respeto, esperanza y el compromiso de contribuir a que esta jornada se desarrolle de manera segura y ordenada".

El Ministerio Público le da la bienvenida al papa León XIV 🇵🇪 Recibimos su visita con respeto, esperanza y el compromiso de contribuir a que esta jornada se desarrolle de manera segura y ordenada. #MinisterioPúblico #Fiscalía #PapaLeónXIV #Perú https://t.co/t4FoGwGW2O — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 11, 2026

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez compartió el preciso momento del aterrizaje del avión que trajo al santo padre desde Buenos Aires, Argentina.

¡El Perú te recibe con los brazos abiertos, papa León XIV! 🇵🇪✨ Desde el aeropuerto #JorgeChávez fuimos testigos de una llegada histórica: la de un papa que tiene una conexión especial con nuestro país y que, hoy, vuelve a esta tierra como líder de la Iglesia católica. ⛪️ ¡Gracias @pontifex_es! Tu llegada marca un momento que quedará en la memoria de todos los peruanos y las peruanas. ❤️ @Aerolineas_AR @CORPACOFICIAL — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) November 12, 2026

La llegada del papa León XIV emociona a todos los peruanos, quienes esperan entregarle un presente o deseo, así como la bendición del santo padre.