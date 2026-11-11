Papa León XIV tendrá encuentro en la Plaza de Armas: "Quiere escuchar y de alguna manera dar su voz"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, José Villanueva Barrón, experto en temas eclesiásticos, destacó el encuentro que tendrá el papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el pueblo peruano, en la Plaza de Armas de Lima, previsto para llevarse a cabo el jueves, 12 de noviembre, desde las 11:30 a.m. Acerca de ello, indicó que el pontífice quiere escuchar y brindar también su opinión sobre los temas que se aborden.

Tratará de diversos temas

De acuerdo con el especialista, para esta actividad programada para las 11:30 de la mañana, tras su encuentro con obispos y la Hora Media, se ha elegido a un grupo específico de ciudadanos con quienes el sumo pontífice conversará. Esto sobre los desafíos y la esperanza para el futuro del pueblo peruano.

"Lo que me llama la atención de la actividad en la Plaza de Armas es que se ha seleccionado a un grupo de personas para tratar los temas del Perú. Puede ser corrupción, derechos humanos o económico y lo que el papa quiere es escuchar y de alguna manera dar su voz, que también es el de la iglesia", sostuvo.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, José Villanueva Barrón, experto en temas eclesiásticos, destacó el encuentro que tendrá el papa León XIV sobre los desafíos y las esperanzas para el pueblo peruano, en la Plaza de Armas de Lima, previsto para llevarse a cabo el jueves, 12 de noviembre, desde las 11:30 a.m. Acerca de ello, indicó que el pontífice quiere escuchar y brindar también su opinión sobre los temas que se aborden. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Sobre la organización de este evento, precisó que es potestad del Arzobispado de Lima, a cargo del cardenal Carlos Castillo. Empero, estas son coordinadas con el Estado Peruano y la Conferencia Episcopal Peruana, la Cancillería, Nunciatura, entre otros organismos, descartando una injerencia del Opus Dei o la derecha.

"Por lo que se sabe ha habido cambios a última hora, porque la organización que estaba en un principio al canciller Carlos Espá y delegado al señor Raúl Diez Canseco, habían planificado otro aspecto y el encuentro con las víctimas, incluso en Pucallpa, era reducirlo, entonces al enterarse de eso el Arzobispado, la CEP, decidieron cambiarlo". señaló.

Encuentro en la Plaza de Armas

La actividad que tratará los desafíos y esperanza para el futuro del país está programada para durar unas dos horas. El objetivo es reunir al sumo pontífice en un diálogo fraterno con representantes de las diversas realidades del país.

Esta acción se realizará al aire libre, frente a la Catedral de Lima y contará con un discurso papal dirigido a toda la nación. Según la organización, la jornada está diseñada para fomentar la escucha mutua y la construcción de una sociedad con mayor justicia y paz.

Para el Encuentro sobre Desafíos y Esperanza para el Pueblo Peruano, programado para este jueves en la Plaza de Armas, se espera que el papa León XIV escuche la voz ciudadana y al mismo tiempo ofrecer la suya, en representación del catolicismo.