Keiko Fujimori ante el papa León XIV: "Recibirlo es uno de los momentos más memorables de mi vida"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori expresó su emoción por recibir al papa León XIV en la ceremonia realizada en el Gran Teatro Nacional. Allí, resaltó la importancia de la fe para los peruanos y abordó los desafíos sociales y políticos del país.

Keiko Fujimori destaca la fe peruana y expresa emoción por visita del papa

La mandataria recordó las principales manifestaciones religiosas del país y mencionó diversas advocaciones, como la Virgen de la Candelaria, en Puno; la Virgen de Chapi, en Arequipa; la Virgen de la Puerta, en Otuzco, y el Señor de Luren, en Ica.

También incluyó al Señor Cautivo de Ayabaca y al Señor de los Milagros entre las expresiones de devoción que forman parte de la identidad religiosa del país. Asimismo, destacó el recorrido pastoral que realizará León XIV por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

"Como madre y como mujer de fe, recibirlo, su santidad, es uno de los momentos más memorables de mi vida", sostuvo.

Por otro lado, señaló que la visita ocurre en un contexto marcado por la amenaza del fenómeno El Niño y las dificultades que enfrentan numerosos hogares. Ante esta situación, destacó la importancia de la fe como fuente de esperanza para la población.

Presidenta pide reconciliación nacional y recuerda problemas de pobreza y anemia

Otro de los puntos centrales del discurso fue el llamado a la reconciliación nacional. Fujimori recordó que el país arrastra décadas de enfrentamientos y desconfianza, por lo que pidió resolver las diferencias mediante mecanismos democráticos, el debate y el respeto a las instituciones.

Durante la ceremonia, también saludó la presencia de expresidentes de la República, líderes políticos y representantes de distintas bancadas del Congreso. En ese contexto, sostuvo que las diferencias políticas no deben impedir el trabajo conjunto en beneficio del país.

"No tenemos que pensar igual para reconocernos como hermanos y trabajar juntos en beneficio del Perú", sostuvo.

La presidenta añadió que la reconciliación debe considerar las necesidades de la población y las dificultades que atraviesan diferentes comunidades. Asimismo, mencionó que todavía existen localidades afectadas por las consecuencias de la violencia terrorista, el abandono estatal y la desigualdad.

Finalmente, recordó que al inicio de su mandato denunció la falta de seguridad alimentaria que afecta a millones de peruanos. También mencionó la situación de los niños que padecen anemia, como parte de los problemas sociales que requieren atención.

De esta manera, Keiko Fujimori destacó la visita del papa León XIV al Perú y aprovechó su discurso para referirse a la fe católica, la pobreza, la anemia y la necesidad de alcanzar la reconciliación nacional.