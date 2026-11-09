Fenómeno El Niño: MTC detalla cómo utilizar la línea gratuita 119 para comunicarse con familiares en emergencias

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2026
En el contexto de los recientes efectos que empieza a producir el fenómeno de El Niño en distintas regiones del norte peruano y varios puntos de Lima, la prevención y la conectividad se han convertido en prioridades para la ciudadanía.
En diálogo con Exitosa Noticias, el especialista en Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Enzo Mendoza, explicó el funcionamiento y la importancia estratégica de la línea gratuita 119, un sistema diseñado específicamente para superar el colapso de las redes de telefonía convencional durante emergencias y desastres naturales.
¿Qué es la línea 119 y cuáles son sus características?
De acuerdo con los lineamientos oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el servicio de mensajería de voz permite que los ciudadanos afectados por una emergencia cuenten con un buzón asociado a su número telefónico. Entre sus principales características destacan:
- Acceso gratuito y permanente: El servicio está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año a nivel nacional, tanto para líneas fijas como móviles.
- Duración y almacenamiento: Cada mensaje de voz puede durar hasta un minuto y queda grabado de forma segura por un período mínimo de siete días calendario.
- Descongestión de redes: Su principal objetivo técnico es evitar el colapso de las llamadas directas, permitiendo que las redes móviles operen con mayor fluidez para los cuerpos de rescate y autoridades.
Paso a paso: ¿Cómo usar el servicio en caso de emergencia?
Durante su intervención, el especialista del MTC detalló el procedimiento sencillo que deben seguir los usuarios para grabar o escuchar un comunicado:
- Para dejar un mensaje (si te encuentras en emergencia): Se debe marcar el número 119 y luego la opción 1 desde cualquier teléfono fijo o celular, procediendo a grabar un breve reporte sobre la situación personal y familiar. (Nota: si se realiza desde un teléfono fijo, se debe anteponer el código de área correspondiente).
- Para escuchar un mensaje (si deseas saber de un familiar): Se debe marcar el 119, seleccionar la opción 2 y posteriormente digitar el número telefónico del familiar o amigo para reproducir el mensaje guardado en su buzón.
Con estas directrices, el MTC exhorta a la población a integrar esta herramienta dentro de sus planes familiares de emergencia para afrontar de manera organizada los embates de la naturaleza.