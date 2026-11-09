Fenómeno El Niño: MTC detalla cómo utilizar la línea gratuita 119 para comunicarse con familiares en emergencias

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de los recientes efectos que empieza a producir el fenómeno de El Niño en distintas regiones del norte peruano y varios puntos de Lima, la prevención y la conectividad se han convertido en prioridades para la ciudadanía.

En diálogo con Exitosa Noticias, el especialista en Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Enzo Mendoza, explicó el funcionamiento y la importancia estratégica de la línea gratuita 119, un sistema diseñado específicamente para superar el colapso de las redes de telefonía convencional durante emergencias y desastres naturales.

¿Qué es la línea 119 y cuáles son sus características?

De acuerdo con los lineamientos oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el servicio de mensajería de voz permite que los ciudadanos afectados por una emergencia cuenten con un buzón asociado a su número telefónico. Entre sus principales características destacan:

Acceso gratuito y permanente: El servicio está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año a nivel nacional, tanto para líneas fijas como móviles.

El servicio está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año a nivel nacional, tanto para líneas fijas como móviles. Duración y almacenamiento: Cada mensaje de voz puede durar hasta un minuto y queda grabado de forma segura por un período mínimo de siete días calendario.

Cada mensaje de voz puede durar hasta un minuto y queda grabado de forma segura por un período mínimo de siete días calendario. Descongestión de redes: Su principal objetivo técnico es evitar el colapso de las llamadas directas, permitiendo que las redes móviles operen con mayor fluidez para los cuerpos de rescate y autoridades.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En diálogo con Exitosa, el especialista en Gestión de Riesgo de Desastres del MTC, Enzo Mendoza, explicó cómo usar la línea 119, servicio de mensajería de voz en caso de emergencias por desastres naturales. Esta línea es gratuita y funciona las 24... pic.twitter.com/H6cT0nx8f5 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 9, 2026

Paso a paso: ¿Cómo usar el servicio en caso de emergencia?

Durante su intervención, el especialista del MTC detalló el procedimiento sencillo que deben seguir los usuarios para grabar o escuchar un comunicado:

Para dejar un mensaje (si te encuentras en emergencia): Se debe marcar el número 119 y luego la opción 1 desde cualquier teléfono fijo o celular, procediendo a grabar un breve reporte sobre la situación personal y familiar. (Nota: si se realiza desde un teléfono fijo, se debe anteponer el código de área correspondiente). Para escuchar un mensaje (si deseas saber de un familiar): Se debe marcar el 119, seleccionar la opción 2 y posteriormente digitar el número telefónico del familiar o amigo para reproducir el mensaje guardado en su buzón.

Con estas directrices, el MTC exhorta a la población a integrar esta herramienta dentro de sus planes familiares de emergencia para afrontar de manera organizada los embates de la naturaleza.