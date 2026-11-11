Papa León XIV en Perú: estos fueron los momentos más destacados del santo padre en su primer día

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú vive una jornada especial con la visita del papa León XIV, quien cumplirá diversas actividades como parte de su agenda oficial. Conoce aquí los detalles de sus encuentros , recorridos y mensajes que dará el sumo pontífice en este día histórico.

Papa León XIV retorna al Perú: minuto a minuto

21:38 | Papa León XIV llega a la Nunciatura Apostólica.

El santo padre llegó a su último punto, lugar donde podrá descansar.

El papa saluda a las monjas de la Nunciatura.

21:18 | Termina la reunión en el Gran Teatro Nacional

El papa León XVI culminó su reunión con autoridades en este punto.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Concluyó el encuentro del papa León XIV con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Ahora, se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 12, 2026

20:49 | El papa inicia su discurso

El santo padre envía su mensaje a los peruanos, contando su historia y cómo llegó al Perú.

20:36 | Presidenta empieza discurso

Keiko Fujimori dedica palabras al papa León XIV en el Gran Teatro Nacional.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Desde el Gran Teatro Nacional, la presidenta Keiko Fujimori se dirigió al papa León XIV resaltando que para el país su visita es "un profundo orgullo y alegría" y que para ella como mandataria "representa el más alto honor". "Recibirlo es uno de los momentos más memorables de mi vida", afirmó. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

20:28 | Papa llega al Gran Teatro Nacional

Sumo pontífice llega al escenario principal junto con la presidenta Keiko Fujimori.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Tras sostener una reunión privada con Keiko Fujimori y autoridades políticas en Palacio de Gobierno, el papa León XIV ya llegó al Gran Teatro Nacional para dirigir un discurso a autoridades y diplomáticos. Fue recibido por la mandataria de la república. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

19:58 | El "Padre Robert" se dirige al Gran Teatro Nacional

Concluida su reunión en Palacio, el santo padre se dirige hacia su siguiente punto.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Luego de sostener una reunión protocolar en Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori y otras autoridades políticas. El sumo pontífice abordó el automóvil con el que salió de la Base Aérea N° 8 y se dirigirá al Gran Teatro Nacional. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

19:56 | El papa termina su reunión en Palacio

El sumo pontífice terminó su reunión con la presidenta Keiko Fujimori y su Gabinete Ministerial.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV finalizó su reunión con la presidenta Keiko Fujimori y otras autoridades políticas en Palacio de Gobierno. El sumo pontífice esbozó una sonrisa como expresión de su alegría al escuchar el tema oficial de su llegada al Perú "León, hermano del camino" entonado por un coro de niños así adultos a quienes saludó y abrazó. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

19:08 | León XIV saluda al Gabinete Ministerial

El sumo pontífice se acercó a saludar a los ministros de Estado, quienes lo esperaban en Palacio de Gobierno.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En su llegada a Palacio de Gobierno, el papa León XIV saludó a los ministros de Estado liderados por el premier Luis Galarreta. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/6QTjV2dBkI — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

19:05 | ¡El papa entona el Himno Nacional!

León XIV muestra su cariño por el Perú al entonar las letras del Himno Nacional.

🔴🔵 El coro nacional de niños del Perú entonaron el himno nacional, el mismo que el papa León XIV cantó como un peruano más en las inmediaciones de Palacio de Gobierno.



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19:00 | Coro recibe al papa

El papa León XIV es recibido por el Coro Nacional de Niños en Palacio de Gobierno, entonando el Himno Nacional.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El Coro Nacional de Niños del Perú entonó un cántico de recibimiento al santo padre y el Himno Nacional, el mismo que el pontífice cantó como un peruano más en las inmediaciones de Palacio de Gobierno. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

18:55 | ¡León XIV llega a la Plaza de Armas de Lima!

El sumo pontífice llega a la Plaza de Armas de Lima como parte de su recorrido por la capital. Cientos de fieles se congregan para recibirlo y acompañar su paso por el Centro Histórico.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV llegó a la Plaza de Armas de Lima donde cientos de fieles lo saludan con emoción y algarabía. El sumo pontífice también los saluda y bendice desde el papamóvil. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

18:34 | ¡León XIV llega a la basílica María Auxiliadora en Breña!

El santo padre llega a la basílica María Auxiliadora como parte de su agenda oficial en el Perú. Fieles y representantes religiosos acompañan este momento de su visita a la capital.

Pontífice llegó a la basílica.

17:45 | El papa inicia su recorrido por las calles de Lima

León XIV inicia su recorrido por las calles de Lima, donde decenas de fieles se congregan para verlo de cerca y expresarle su cariño durante su histórica visita al Perú.

El papa se encuentra recorriendo las calles de Lima.

17:39 | ¡León XIV saluda a las autoridades religiosas tras su llegada al Perú!

El santo padre saluda a los representantes de la Iglesia católica que participan en su recibimiento oficial. El pontífice intercambia muestras de cercanía con las autoridades religiosas presentes en este encuentro.

León XIV saluda a obispo.

17:35 | ¡Keiko Fujimori recibe al papa León XIV en Perú!

La presidenta Keiko Fujimori recibe al papa León XIV tras su llegada al Perú. Ambos protagonizan el primer encuentro oficial de la visita, en medio de los honores y el saludo de las autoridades presentes.

17:34 | ¡León XIV pisa suelo peruano!

El santo padre desciende del avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó al Perú y es recibido por las autoridades en medio de gran expectativa. Así comienza oficialmente su esperada visita al país.

El papa pisa suelo peruano.

17:02 | ¡Papa León XIV ya está en Perú!

El sumo pontífice ya se encuentra en territorio peruano. Su llegada marca el inicio de una histórica visita que reúne la fe, emoción y expectativa de miles de fieles que esperan acompañarlo durante su recorrido. El santo padre ya arribó al Grupo Aéreo N.° 8.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV llegó al Perú. El Sumo pontífice arribó este miércoles, 11 de noviembre, al Grupo Aéreo N° 8, en el Callao, al promediar las 5:02 p.m., tras su previo recorrido por Uruguay y Argentina. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 11, 2026

El papa León XIV llegó a Lima en medio de una masiva multitud. Tras arribar a la Base Aérea del Callao, se trasladó hacia Palacio de Gobierno, el Gran Teatro Nacional y la Nunciatura Apostólica, lugar donde cerró su primera jornada con muestras de profundo fervor y cercanía de los fieles peruanos.