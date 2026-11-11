Papa León XIV en Perú: estos fueron los momentos más destacados del santo padre en su primer día

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2026
El Perú vive una jornada especial con la visita del papa León XIV, quien cumplirá diversas actividades como parte de su agenda oficial. Conoce aquí los detalles de sus encuentros , recorridos y mensajes que dará el sumo pontífice en este día histórico.
Papa León XIV retorna al Perú: minuto a minuto
21:38 | Papa León XIV llega a la Nunciatura Apostólica.
El santo padre llegó a su último punto, lugar donde podrá descansar.
21:18 | Termina la reunión en el Gran Teatro Nacional
El papa León XVI culminó su reunión con autoridades en este punto.
20:49 | El papa inicia su discurso
El santo padre envía su mensaje a los peruanos, contando su historia y cómo llegó al Perú.
20:36 | Presidenta empieza discurso
Keiko Fujimori dedica palabras al papa León XIV en el Gran Teatro Nacional.
20:28 | Papa llega al Gran Teatro Nacional
Sumo pontífice llega al escenario principal junto con la presidenta Keiko Fujimori.
19:58 | El "Padre Robert" se dirige al Gran Teatro Nacional
Concluida su reunión en Palacio, el santo padre se dirige hacia su siguiente punto.
19:56 | El papa termina su reunión en Palacio
El sumo pontífice terminó su reunión con la presidenta Keiko Fujimori y su Gabinete Ministerial.
19:08 | León XIV saluda al Gabinete Ministerial
El sumo pontífice se acercó a saludar a los ministros de Estado, quienes lo esperaban en Palacio de Gobierno.
19:05 | ¡El papa entona el Himno Nacional!
León XIV muestra su cariño por el Perú al entonar las letras del Himno Nacional.
19:00 | Coro recibe al papa
El papa León XIV es recibido por el Coro Nacional de Niños en Palacio de Gobierno, entonando el Himno Nacional.
18:55 | ¡León XIV llega a la Plaza de Armas de Lima!
El sumo pontífice llega a la Plaza de Armas de Lima como parte de su recorrido por la capital. Cientos de fieles se congregan para recibirlo y acompañar su paso por el Centro Histórico.
18:34 | ¡León XIV llega a la basílica María Auxiliadora en Breña!
El santo padre llega a la basílica María Auxiliadora como parte de su agenda oficial en el Perú. Fieles y representantes religiosos acompañan este momento de su visita a la capital.
17:45 | El papa inicia su recorrido por las calles de Lima
León XIV inicia su recorrido por las calles de Lima, donde decenas de fieles se congregan para verlo de cerca y expresarle su cariño durante su histórica visita al Perú.
17:39 | ¡León XIV saluda a las autoridades religiosas tras su llegada al Perú!
El santo padre saluda a los representantes de la Iglesia católica que participan en su recibimiento oficial. El pontífice intercambia muestras de cercanía con las autoridades religiosas presentes en este encuentro.
17:35 | ¡Keiko Fujimori recibe al papa León XIV en Perú!
La presidenta Keiko Fujimori recibe al papa León XIV tras su llegada al Perú. Ambos protagonizan el primer encuentro oficial de la visita, en medio de los honores y el saludo de las autoridades presentes.
17:34 | ¡León XIV pisa suelo peruano!
El santo padre desciende del avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó al Perú y es recibido por las autoridades en medio de gran expectativa. Así comienza oficialmente su esperada visita al país.
17:02 | ¡Papa León XIV ya está en Perú!
El sumo pontífice ya se encuentra en territorio peruano. Su llegada marca el inicio de una histórica visita que reúne la fe, emoción y expectativa de miles de fieles que esperan acompañarlo durante su recorrido. El santo padre ya arribó al Grupo Aéreo N.° 8.
El papa León XIV llegó a Lima en medio de una masiva multitud. Tras arribar a la Base Aérea del Callao, se trasladó hacia Palacio de Gobierno, el Gran Teatro Nacional y la Nunciatura Apostólica, lugar donde cerró su primera jornada con muestras de profundo fervor y cercanía de los fieles peruanos.