Keiko Fujimori deja mensaje tras llegada del papa León XIV: "El Perú lo recibe con los brazos abiertos"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori se encargó de recibir al papa León XIV a su arribo al Perú y, tras ello, no fue ajena a un pronunciamiento en las redes sociales, donde suele ser activa. Con un mensaje escueto compartió su sentir por la visita del sumo pontífice, quien permanecerá en el país hasta el 16 de noviembre.

Bienvenida por redes

A través de sus canales oficiales, la jefa de Estado dejó un breve, pero fraterno mensaje dirigido al vicario de Cristo. Señaló que el país lo recibe de brazos abiertos y con alegría, por tratarse de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, además de tener un vínculo cercano, tras haberse nacionalizado en agosto del 2015.

"¡Bienvenido nuevamente a casa, Santo Padre! El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros", manifestó la mandataria".

¡Bienvenido nuevamente a casa, Santo Padre! El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros. https://t.co/1LL2rVJ4mG — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 11, 2026

El papa León XIV aterrizó en suelo peruano pasada las 5:00 de la tarde de este miércoles en lo que es su primera visita desde que asumió el cargo. Desde el Grupo Aéreo N°8 del Callao se dirigió hacia Palacio de Gobierno, donde se llevó a cabo el recibimiento oficial, de parte de la presidenta Keiko Fujimori.

Tras una breve reunión, se dirigió hacia el Gran Teatro Nacional de San Borja, para un encuentro con autoridades, la sociedad y civil y el cuerpo diplomático. Allí, tras escuchar un discurso de la mandataria, ofreció uno en el que reflexionó sobre varios aspectos y destacó el regreso a "su patria".

Agenda del 12 de noviembre

El segundo día del sumo pontífice en la capital continuará a las 9:00 de la mañana con un encuentro con obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Posteriormente, a las 10:20 será parte de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Acto seguido, sostendrá el Encuentro sobre los Desafíos y Esperanza para el Futuro del Pueblo Peruano (11:30 a.m.) en la Plaza de Armas, siguiendo con su participación en la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional y cerrará la jornada con una cena con obispos en la Nunciatura Apostólica.

La presidenta Keiko Fujimori dejó un mensaje en sus redes sociales luego de recibir al papa León XIV. Señaló que el Perú lo recibe con los brazos abiertos, con cariño y alegría, además de haberlo extrañado, por lo que es motivo de emoción tenerlo de vuelta.