Keiko Fujimori sobre inseguridad ciudadana: "Estoy aquí para recuperar la paz, tranquilidad y confianza de los ciudadanos"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación para los peruanos. En ese contexto, Keiko Fujimori explicó las acciones que su gestión busca implementar para enfrentar el crimen organizado y reforzar a las instituciones encargadas de combatirlo.

Keiko Fujimori apunta a recuperar el orden

En entrevista con Exitosa, Keiko Fujimori se refirió a la inseguridad ciudadana y reconoció que la situación es complicada. La presidenta sostuvo que recuperar el orden constituye una de sus principales promesas de campaña y dejó claro que su gestión buscará concentrarse en conseguir resultados.

"La situación es dramática. Mi principal objetivo y mi principal promesa de campaña es recuperar el orden", afirmó.

La presidenta remarcó que no pretende centrar su gestión en buscar responsables, sino en avanzar frente a la delincuencia. En esa línea, agregó: "Yo no estoy aquí para echarle la culpa a la prensa, sino para avanzar y conseguir este resultado que es recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos".

Uno de los primeros puntos que mencionó fue la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional. Keiko Fujimori reconoció que pueden existir malos elementos dentro de la institución, pero destacó el trabajo de los agentes que arriesgan su vida diariamente.

"Que pueden haber algunos individuos que se comportan mal, esos serán expulsados, pero que en su gran mayoría e institucionalmente la seguridad depende de ellos, son ellos los que exponen su vida por nosotros", sostuvo.

Además, contó que acudió personalmente a hospitales para visitar a policías y miembros de las Fuerzas Armadas que resultaron heridos durante sus funciones. Según relató, algunos de ellos incluso le aseguraron que volverían a cumplir con su deber si fuera necesario.

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