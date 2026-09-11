Keiko Fujimori tras reunirse con Jorge Nieto por El Niño: "Gran parte de las recomendaciones las hemos tomado"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que sostuvo una reunión con el líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, para recibir recomendaciones y evaluar medidas de prevención y acción frente a los efectos del fenómeno El Niño.

Reunión con Jorge Nieto por experiencia previa

Keiko Fujimori señaló que se reunió con Jorge Nieto y con los diputados y senadores de su partido, Buen Gobierno, debido a la experiencia del político como exministro de Defensa en el gobierno de PPK y su participación en la atención del Niño Costero de 2017.

"Tuvimos una conversación larga con Jorge Nieto y con algunos de los diputados y senadores de su partido, y ahí se encontraba el ahora presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Retto, quien había acompañado a Nieto en su momento, y él nos contó como se dispuso el apoyo dirigido por el expresidente Kuczynski", afirmó.

Fujimori aplicará recomendaciones ante emergencia

De tal manera, admitió haber tomado en cuenta las recomendaciones aplicadas durante aquella emergencia. Además, exhortó a los gobernadores regionales a no trasladarse hasta Lima, pues aseguró que acudirá a sus respectivas regiones para atender sus necesidades.

"Gran parte de las recomendaciones las hemos tomado, por eso hemos conformado esta Comisión. Y esto yo le digo a los gobernadores, no vengan a la capital, yo estaré constantemente viajando", indicó.

Nieto lideró respuesta ante emergencia

Durante la emergencia del Niño Costero en 2017, Jorge Nieto se desempeñaba como ministro de Defensa de Perú. En dicho cargo, lideró el despliegue de las Fuerzas Armadas para las labores de rescate, evacuación y distribución de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

Asimismo, asumió la vocería del COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional) para coordinar las acciones de respuesta del Estado. Su gestión operativa en el terreno durante los desastres naturales le otorgó alta visibilidad y aprobación pública en ese periodo.

En un diálogo exclusiva con Exitosa, la presidenta de la República, Keiko Fujimori informó que se reunió con el líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, con el objetivo de recoger sus recomendaciones y analizar medidas preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.