Keiko Fujimori anuncia que Japón donará US$10 millones en maquinaria al Perú para enfrentar El Niño

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la República informó que Japón otorgará al Perú maquinaria valorizada en US$10 millones para enfrentar las consecuencias de los eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño.

Fenómeno El Niño tendrá gran magnitud

Keiko Fujimori señaló que los recientes pronósticos sobre un eventual fenómeno El Niño advierten una presencia significativa, por lo que consideró prioritario trabajar de manera conjunta para afrontar sus posibles efectos.

"Sobre el fenómeno El Niño, han señalado hace dos días que viene con una nueva calificación de extraordinario. Entonces, el efecto va a ser terrible, la maginitud no la podemos imaginar, pero lo que si podemos hacer es trabajar en unidad", mencionó.

Autoridades unen esfuerzos preventivos

Fujimori destacó que, cada vez que convocó a las autoridades de distintas regiones y al sector privado, lograron unificar esfuerzos para enfrentar la situación y adoptar medidas preventivas.

"Aqui es donde reconozco a los gobernadores regionales, a las autoridades locales y al sector privado con quien estamos trabjando en las descolmataciones, estamos trabajando en unidad", afirmó.

Gestionó apoyo ante Japón

Asimismo, la mandataria anunció que sostuvo reuniones con especialistas japoneses, luego de que el embajador de Japón en el Perú le informara que su país no había recibido solicitudes formales de asistencia de administraciones anteriores.

"He tenido reuniones con la Cooperación Técnica Japonesa porque me había avisado el embajador que el Perú no había solicitado apoyo formal, y lo hicimos inmediatamente", añadió.

Japón otorgará maquinaria al Perú

Por ello, Fujimori confirmó que Japón otorgará al Perú maquinaria valorizada en US$10 millones, cuyos equipos aún están por especificarse, para hacer frente a los efectos del cambio climático.

"Ayer nos han confirmado que el Japón le va a dar al Perú, 10 millones de dolares en maquinaria para el fenómeno El Niño", sostuvo.

En conclusión, la mandataria anunció que Japón apoyará al Perú con maquinaria valorizada en US$10 millones, destinada a reforzar las acciones frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.