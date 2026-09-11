Keiko Fujimori descarta cierre del Congreso: "Vamos a ser absolutamente institucionales y con respeto a la democracia"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, descartó de manera tajante un eventual cierre del Congreso de la República y aseguró que su Gobierno mantendrá una postura institucional y de respeto a la democracia.

Keiko Fujimori descarta cierre del Congreso

En entrevista exclusiva con Exitosa, la mandataria Keiko Fujimori respondió a los cuestionamientos surgidos tras las declaraciones del Defensor del Pueblo, quien había planteado la posibilidad de que el Ejecutivo evalúe esta medida para tener aceptación.

Siguiendo esa línea, la dirigente afirmó que es una persona "muy institucional" y que desde el Gobierno serán "absolutamente institucionales" y con "absoluto respeto a la democracia".

Keiko Fujimori señaló: "De ninguna manera", al ser consultada sobre un posible cierre del Congreso. La jefa de Estado calificó como un "pésimo desliz" las declaraciones del Defensor del Pueblo y señaló que, considera que se trató de un error.

Cuando me preguntaron, rechacé estas declaraciones; fueron un pésimo desliz. Vengo de la Defensoría del Pueblo y creo que el Defensor cometió un error, y así lo hemos tomado. Yo soy muy institucional. Vivimos en una plena democracia, y parte de esto implica aceptar todas las críticas. Sobre todo, recojo las críticas constructivas. Los insultos, los he vivido durante muchos años siendo criticada, pero estoy muy enfocada", afirmó la mandataria.

Gobierno respetará decisiones del Congreso

La mandataria también fue consultada sobre el escenario que enfrentaría su administración si el Congreso no otorga las facultades solicitadas por el Ejecutivo para implementar determinadas medidas

"Vamos a ser absolutamente institucionales y con absoluto respeto a la democracia", enfatizó.

Al respecto, Keiko Fujimori aseguró que su Gobierno trabajará con las atribuciones que finalmente sean aprobadas por el Parlamento y respetará las decisiones adoptadas por los congresistas.

La presidenta sostuvo que, en caso de que el Congreso no otorgue las facultades solicitadas, el Ejecutivo continuará desarrollando las acciones que estén dentro del marco de sus competencias.

En esa línea, la gobernante señaló que la ciudadanía viene observando el desempeño de las diferentes instituciones y cuestionó que varias comisiones parlamentarias hayan rechazado el pedido de facultades presentado por el Gobierno

Finalmente, la presidenta Keiko Fujimori remarcó su posición frente a la institucionalidad y descartó cerrar el Congreso, afirmando que ella y su Gobierno van a actual con absoluto respeto. Asimismo, destacó que, su gestión debe responder ante la población, a la que identificó como la principal instancia de evaluación de las decisiones y resultados.