RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Gestión retadora

Keiko Fujimori sobre cómo encontró el sistema de salud en el Perú: "Es un desastre"

En diálogo exclusivo con Exitosa, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori abordó cómo encontró el sistema de salud cuando inició su gestión desde el 28 de julio de este año.

Keiko Fujimori sobre sistema de salud
Keiko Fujimori sobre sistema de salud (Composición Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/09/2026

Síguenos en Google News Google News

La presidenta Keiko Fujimori cuestionó el estado del sistema de salud y afirmó que su situación es "un desastre" y "calamitosa", aunque destacó la labor de médicos y enfermeras, especialmente durante la pandemia de COVID-19. 

En ese sentido, criticó las deficiencias administrativas y señaló que, pese al paso de los años, aún se mantienen prácticas como el uso de informes médicos escritos a mano y en papel, por lo que consideró necesario implementar cambios para modernizar el sistema.

"Como el propio ministro Dyer está evidenciando, es un desastre, es calamitoso cómo está el sistema. Y no por los profesionales, porque yo sí resalto que los médicos y las enfermeras demostraron durante la época del COVID lo profesionales que son, sino porque el sistema administrativo ha fracasado", expresó Keiko Fujimori.

En desarrollo...

Keiko Fujimori sobre su gestión: "Es un Gobierno que está constantemente visitando regiones y resolviendo problemas"
Lee también

Keiko Fujimori sobre su gestión: "Es un Gobierno que está constantemente visitando regiones y resolviendo problemas"

Keiko Fujimori anuncia que Japón donará US$10 millones en maquinaria al Perú para enfrentar El Niño
Lee también

Keiko Fujimori anuncia que Japón donará US$10 millones en maquinaria al Perú para enfrentar El Niño

Temas relacionados digitalización Keiko Fujimori sistema de salud

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA