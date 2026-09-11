Keiko Fujimori sobre cómo encontró el sistema de salud en el Perú: "Es un desastre"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori cuestionó el estado del sistema de salud y afirmó que su situación es "un desastre" y "calamitosa", aunque destacó la labor de médicos y enfermeras, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

En ese sentido, criticó las deficiencias administrativas y señaló que, pese al paso de los años, aún se mantienen prácticas como el uso de informes médicos escritos a mano y en papel, por lo que consideró necesario implementar cambios para modernizar el sistema.

"Como el propio ministro Dyer está evidenciando, es un desastre, es calamitoso cómo está el sistema. Y no por los profesionales, porque yo sí resalto que los médicos y las enfermeras demostraron durante la época del COVID lo profesionales que son, sino porque el sistema administrativo ha fracasado", expresó Keiko Fujimori.

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