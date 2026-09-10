Marco Rubio llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con la presidenta de la república Keiko Fujimori. Estuvo acompañado del embajador estadounidense en el Perú, Bernie Navarro, y fue recibido por la mandataria y el canciller Carlos Espá.

Keiko Fujimori recibe a Marco Rubio en Palacio de Gobierno

En la mañana de este jueves 10 de septiembre, tras su reunión en la Cancillería con el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Marco Rubio se dirigió hasta Palacio de Gobierno. Al llegar a la Casa de Pizarro, el alto funcionario de los Estados Unidos fue recibido en el Patio de Honor por la jefa de Estado, Keiko Fujimori, y Carlos Espá, en el marco de la visita oficial que realiza en nuestro país.

Tal como se venía anunciando, Keiko Fujimori y Marco Rubio sostendrán una reunión en la sala Cáceres para profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios para el Perú como la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, así como el fortalecimiento de estrategias para hacerle frente al fenómeno El Niño.

Entre otros de los temas que se espera que se aborden hoy está el de seguridad, la promoción de inversiones y comercio bilateral. Tras el encuentro entre Rubio y Keiko Fujimori, ofrecerán una rueda de prensa conjunta en la que se espera que ambos den detalles sobre los alcances de la reunión.

Perú se incorporará al Escudo de las Américas

Se prevé que en la reunión también participen integrantes del Gabinete Ministerial. La visita de Marco Rubio a Palacio de Gobierno para reunirse con Keiko Fujimori se da a pocos días de que el secretario de Estado de los Estados Unidos anunciara en una columna de opinión que recibirá al Perú en el Escudo de la Américas, en el marco de su condición de importante aliado.

"En Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú que ahora es un importante aliado extra-Otan en el Escudo de las Américas", indicó Rubio.





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