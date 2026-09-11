Keiko Fujimori: El ingreso de Perú a Escudo de las Américas permitirá ubicar a delincuentes

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ingreso de Perú al Escudo de las Américas marca un nuevo paso en la cooperación internacional contra el crimen organizado. Keiko Fujimori resaltó que esta alianza permitirá intercambiar información para ubicar a delincuentes que intenten cruzar fronteras.

Keiko sobre ingreso del Escudo de las Américas

En entrevista exclusiva con Exitosa, Keiko Fujimori destacó el ingreso de Perú al Escudo de las Américas y calificó esta incorporación como una "excelente noticia". La presidenta sostuvo que esta alianza permitirá fortalecer la cooperación entre los países para enfrentar a los criminales.

"Ayer hemos recibido a Marco Rubio y la entrada del Escudo de las Américas para el Perú es una excelente noticia, porque los criminales no respetan fronteras", señaló.

La mandataria explicó que la criminalidad organizada tiene un alcance internacional y, por ello, consideró necesario que las naciones trabajen de manera conjunta para hacerle frente.

"Hay una criminalidad internacional organizada y entonces los países tenemos que aliarnos también para enfrentarlos", sostuvo Keiko Fujimori.

Uno de los principales puntos que resaltó fue el intercambio de información que permitirá esta alianza. Según explicó, contar con estos datos será importante para seguir la ubicación de los delincuentes, incluso cuando intenten abandonar una determinada ciudad o salir del territorio nacional.

La presidenta insistió en que el hecho de que un delincuente se traslade a otro lugar no debería impedir que las autoridades puedan ubicarlo. "Podrán mudarse de ciudad, irse a otro país, pero con la entrada del Escudo de las Américas sabremos perfectamente dónde están", sostuvo.

Marco Vinelli sobre ingreso al Escudo de las Américas

El 10 de septiembre, en entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se mostró a favor del ingreso de Perú al Escudo de las Américas y consideró que esta alianza podría convertirse en una oportunidad para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Vinelli explicó que uno de los principales beneficios sería contar con apoyo de Estados Unidos en materia de inteligencia y logística, herramientas que, según sostuvo, podrían ayudar a las autoridades peruanas a obtener resultados rápidos frente a la criminalidad.

"Lo que sí creo es que es una buena oportunidad para ingresar al Escudo de las Américas para tener apoyo de inteligencia, apoyo de logística porque estamos viviendo una situación de inseguridad muy fuerte, que Estados Unidos nos podría colaborar bastante bien para brindar resultados rápidos a la población en este tema", afirmó.

Así, Keiko Fujimori sostuvo que el ingreso de Perú al Escudo de las Américas permitirá fortalecer la cooperación internacional y contar con información para ubicar a delincuentes, incluso si estos intentan trasladarse a otras ciudades o países.