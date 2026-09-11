Keiko Fujimori pide celeridad al Congreso para aprobar facultades y afirma que Fuerza Popular no es mayoría

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori pidió al Congreso de la República acelerar el debate y eventual aprobación de las facultades legislativas solicitadas por su gobierno, al considerar que existen asuntos urgentes que no pueden esperar, principalmente la lucha contra la criminalidad y la preparación frente al fenómeno de El Niño.

Durante una entrevista, la mandataria también rechazó las versiones que señalan que Fuerza Popular tendría una posición dominante en el Parlamento y aclaró que su agrupación política no cuenta con mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores.

Gobierno destaca rapidez en pedido de facultades

Fujimori defendió el proceso seguido por su administración para presentar la solicitud de facultades legislativas y recordó que otros gobiernos demoraron más tiempo en realizar este trámite.

Según explicó, la propuesta fue trabajada por el gabinete y los viceministros antes de ser presentada ante el Parlamento.

"Leo las críticas, y señalaban '¿Por qué se demora tanto?'. El gobierno anterior a nuestro, que más rápido lo había presentado, se había demorado 44 días . El esfuerzo de este gabinete y de los viceministros, porque toda presentación de facultades pasa, además, por el Consejo de Viceministros, con revisión y presentación y sustentación del Ministerio de Justicia y de Economía, y se logró presentar a los 30 días", sostuvo.

La presidenta explicó que las facultades solicitadas tienen tres objetivos principales: fortalecer las herramientas para combatir la inseguridad ciudadana, responder con mayor rapidez ante el fenómeno climatológico y avanzar en la modernización del Estado.

"En este caso, nosotros tenemos adicionalmente que enfrentar y prevenir al país frente a este fenómeno climatológico y además tomar medidas mucho más fuertes de cara a la criminalidad. Entonces, las tres cosas son muy importantes", afirmó.

En desarrollo...