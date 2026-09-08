Vanessa López estrena nuevo galán, pero se entera que tendría una familia y estaba a punto de casarse

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vanessa López parecía estar disfrutando de una nueva etapa sentimental y no dudó en presumir los detalles que había recibido de su nuevo galán. Sin embargo, su ilusión quedó en pausa luego de que 'Magaly TV La Firme' difundiera imágenes del empresario con otra mujer y revelara detalles desconocidos sobre su situación sentimental, como que tendría una pareja, una hija y hasta planes de boda.

Vanessa López y la polémica por su nuevo galán

La modelo había contado que conoció a Julio César Álvarez hace aproximadamente un mes, gracias a amigos en común. Aunque dejó claro que todavía lo consideraba un pretendiente, Vanessa había destacado sus buenos gestos y los regalos que le había entregado. Todo parecía avanzar con tranquilidad, hasta que aparecieron las imágenes que despertaron sus dudas.

En el material presentado por el programa de Magaly Medina, Álvarez aparece compartiendo y bailando con otra joven en una discoteca. Vanessa tomó el asunto con aparente tranquilidad y aseguró que no se considera comprometida con él. Incluso dejó entrever que no estaría dispuesta a competir por la atención de un hombre, pues tiene otras personas interesadas en conocerla.

"Lo conocí por amigos en común hace un mes. Mira cómo perrea el hombre, cómo agarra cintura (...) Así como él, mil me pretenden. Que no se crea el único. No me incomoda verlo, yo soy súper segura. Jamás me voy a pelear por un hombre. Hay muchos", aseguró.

No obstante, la historia tomó otro giro cuando el programa expuso información sobre el pasado reciente del empresario. Según lo presentado en televisión, Julio César Álvarez estaría separado desde hace unos diez meses de una mujer con quien habría tenido planes de matrimonio. Además, ambos tendrían una hija, situación que agrega un nuevo elemento a la relación que estaría intentando iniciar con Vanessa.

Fuerte acusación contra Julio César Álvarez

A ello se sumaron las declaraciones de quien sería su expareja, quien cuestionó algunos aspectos de su comportamiento y aseguró que el empresario priorizaría sus salidas con amigas. También señaló que no habría cumplido con determinadas responsabilidades familiares, entre ellas gastos relacionados con su hija.

Frente a este panorama, Vanessa dejó en claro que Álvarez tendrá que esforzarse mucho más si realmente pretende conquistarla. Los regalos y atenciones que inicialmente parecían acercarlos ahora quedaron bajo la lupa, mientras la modelo observa con cautela qué tan transparente sería la historia sentimental de su nuevo pretendiente.

"Es un chico al que se le ve aparentemente con buenos valores. Me respeta un montón. No me toca ni un pelo (...) Me ha hecho un montón de regalitos. Con estas imágenes, no sé si se gané mi corazón. Tendrá que esforzarse por mil", sentenció.

Es así que, Vanessa López conoció a un nuevo pretendiente y presumía sus detalles, pero 'Magaly TV La Firme' reveló que el empresario tendría una pareja, una hija y antecedentes de planes matrimoniales.