Jorge Nieto cuestiona facultades legislativas: "Buena parte del documento no es preciso, cualquier cosa cabe"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Jorge Nieto, excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, cuestionó las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, al considerar que "buena parte del documento" carece de precisión y presenta un contenido amplio y difuso, donde "cualquier cosa cabe".

Nieto cuestiona falta de precisión legislativa

Jorge Nieto remarcó que el pedido de facultades legislativas debe ser directo y preciso en sus solicitudes. Sin embargo, cuestionó que el documento presentado por el Ejecutivo carezca de precisión y deje varios aspectos sujetos a interpretación.

"Lo que nos une es la Constitución y leyes. ¿Qué dice el 104 constitucional respecto a las facultades delegadas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso? Materias precisas, temporalidad limitada. Buena parte del documento no es preciso. Es amplio, difuso, cualquier cosa cabe, eso no puede ser",

Pide propuesta completa y precisa

Asimismo, Nieto señaló que aún existen puntos por evaluar y modificar, pero reiteró que el pedido de facultades legislativas debe ser exacto y preciso, una condición que, según sostuvo, se repite en gran parte del documento.

"Hay muchas cosas que tienen que ser revisadas y reformadas, pero, por eso mismo, para acelerar el tiempo es mejor ir despacio. Plantea la propuesta precisa y completa, y eso es lo que no es el documento en buena medida", sostuvo.

Cuestiona aspectos centrales sobre seguridad

El político indicó que uno de los temas abordados fue la seguridad, que incluye algunos puntos más específicos y otros de carácter general. Sin embargo, sostuvo que lo esencial sobre esta materia no está contemplado en la solicitud.

"En la parte de seguridad tiene cosas muy puntuales, otras que son generales. Y la principal, en nuestra opinión, no está", precisó.

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