Keiko Fujimori sobre su gestión: "Es un Gobierno que está constantemente visitando regiones y resolviendo problemas"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre su actual gestión, afirmando que, ella y sus ministros están constantemente visitando regiones y atendiendo los problemas de la población a nivel nacional.

Keiko Fujimori se pronuncia por los 45 días de su gestión

En entrevista exclusiva con Exitosa, Keiko Fujimori señaló que asumió el cargo de presidenta de la República "con profunda responsabilidad, gratitud, con Dios y con el pueblo peruano". Además, afirmó que es consciente de lo dividido que está el país en términos de "desconfianza con la clase política".

"Soy consciente de lo dividido que esta el país, no solo en temas de geografía, sino también en temas de desconfianza con la clase política en general", afirmó Keiko Fujimori.

Bajo esa premisa, destacó su presencia en el 97° aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú y en la Feria Internacional de la Alpaca, en Puno.

"Vamos a poner un esfuerzo mucho más grande de ir a los sectores donde desconfian de nosotros y por eso he podido estar y acompañar en la ceremonia de reincorporación de Tacna el 28 de agosto", destacó.

Siguiendo esa línea, destacó que, en lo que va su tiempo al mando del país, ha visitado 12 regiones del Perú y los ministros que pertenecen a su equipo, han viajado a más lugares atendiendo problemas que enfrentan los ciudadanos.

"En estos 45 días he visitado 12 regiones y puedo decir además que todos los ministros de estado han visitado el resto del país. Es un Gobierno que está constantemente visitando regiones y resolviendo problemas", expresó la mandataria.

Mandataria busca recuperar el Estado

La presidenta señaló que su gestión se encuentra en un proceso de recuperación del Estado, al considerar que lo recibió paralizado, desmoralizado y sin los cimientos necesarios para volver a funcionar adecuadamente.

"Estamos en un proceso de recuperar el Estado que hemos encontrado, que lo encontramos paralizado, desmoralizado, sin los cimientos para poder a funcionar", manifestó la presidenta.

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