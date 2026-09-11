Keiko Fujimori destaca que su gobierno está abierto al diálogo: "He conversado con excandidatos y presidentes de partidos"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, Keiko Fujimori, destacó que su Gobierno está abierto al diálogo revelando que ha sostenido conversaciones con ex candidatos presidenciales y presidentes de partidos políticos.

Además, refirió que el premier Luis Galarreta también realizó lo mismo con "todas las bancadas" que conforman el Congreso Bicameral.

Fujimori dialogó con líderes políticos

Keiko Fujimori reveló que dialogó con sus antiguos rivales electorales y representantes de distintos partidos políticos, siguiendo la recomendación planteada por Jorge Nieto.

"He conversado con varios de los excandidatos presidenciales y presidentes de los partidos. He escuchado la propuesta que dijo Jorge Nieto, si, siempre estamos abiertos al diálogo", afirmó.

Galarreta impulsa acercamientos con bancadas

En ese sentido, señaló que el premier Luis Galarreta se sumó a esta iniciativa y mantiene reuniones frecuentes con los líderes de las bancadas, además de participar en actividades del Congreso, reafirmando que el diálogo está abierto para todos.

"Además de que yo pueda hablar con ellos, el primer ministro también está conversando con todas las bancadas. Él asistió a la Comisión de Constitución, se ha presentado en el Pleno, y ahora está teniendo reuniones bancada por bancada. Todos estos espacios de diálogo son importantes y las estamos haciendo", indicó.

Galarreta expuso pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió el pasado 9 de septiembre a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde expuso el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno ante el Congreso el pasado 28 de agosto.

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