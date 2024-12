¡Lamentable! Padre llevaba a sus hijos a clases y ATU lo multó con más S/20 MIL por confundirlo con colectivo

01/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Santiago Bellota Quispe, taxista multado por ATU, informó que aún no ha podido recuperar su vehículo luego de que ATU lo multara con más de S/20 mil tras confundirlo con un colectivo pirata.

ATU no responde a reclamos del taxista afectado

En conversación con Cecilia García en el programa 'En Defensa de la Verdad', el afectado indicó ha pasado cerca de un año y dos meses del hecho y que, a pesar de ello la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no ha respondido a su reclamos.

"Injustamente me han impuesto la papeleta y ha pasado casi un año y dos meses de ese hecho. La ATU hasta ahora no se pronuncia, a pesar de los reclamos que he presentado para anular la papeleta (...) Desde el año pasado vengo reclamando a la ATU que me devuelva mi carro", expresó.

Asimismo, Bellota Quispe relató que el hecho ocurrió cuando llevaba a sus hijos a la universidad y lo intervinieron pensando que era un colectivo. Luego, contó que lo trasladaron como si fuera un delincuente y afirmó que le es imposible pagar la multa de más de S/20 mil.

"Ese día yo he llevado a la universidad a mis hijos (...) Me intervienen pensando que yo estaba haciendo colectivo para Tacna. Me intervienen y me llevan como si fuera un delincuente. Me llevaron al depósito y hasta hoy no se nada de mi carro (...) Es imposible pagar el monto de 20 mil 500 soles", agregó.

¿Cómo ayudar a Santiago Bellota?

En esa misma línea, Santiago Bellota manifestó que había solicitado a la ATU que le muestren las cámaras de video del día de los hechos, sin embargo, nunca le respondieron. Además, aseguró que tiene todos sus documentos en regla como taxista formal.

"He pedido que me muestren los medios fílmicos y hasta ahora no me envían. Ellos me habían dicho que en el plazo de un mes me iban a llegar a mi correo, pero llevo esperando cuatro meses y nada (...) Tengo todos los documentos en regla como taxista formal. Yo emito boleta también. Yo no hago colectivo, yo hago taxi (...) Acá hay una equivocación por parte de la ATU", mencionó.

Cualquier persona que desee ayudar a Santiago Bellota puede comunicarse con el número 992126544.

De esta manera, Santiago Bellota Quispe, taxista multado por ATU, indicó ha pasado cerca de un año y dos meses desde que se llevaron a su vehículo al depósito y que, hasta la fecha, la ATU no ha respondido a sus reclamos.