Liceo Naval Almirante Guise anuncia medidas tras presunto abuso sexual contra escolar de 16 años

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección del Liceo Naval Almirante Guise, institución regida por la Marina de Guerra del Perú, ubicado en San Borja, emitió un comunicado el pasado miércoles 16 de septiembre, luego de conocerse la denuncia por una presunta agresión sexual contra un escolar de 16 años.

La institución informó que viene colaborando con los órganos competentes para esclarecer los hechos y anunció medidas destinadas a fortalecer la convivencia escolar.

El pronunciamiento fue difundido mediante el Comunicado N.° 183-2026-LNAG/DIR, dirigido a los padres de familia. En el documento, la dirección señaló que el presunto hecho ocurrió recientemente entre estudiantes, durante el traslado de una actividad deportiva programada.

Institución coordina con autoridades

La dirección indicó que actuó de manera inmediata tras tomar conocimiento de la denuncia y que viene realizando las acciones y coordinaciones correspondientes para facilitar las investigaciones. Asimismo, aseguró que brindará las facilidades necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido.

"Ante el grave hecho de presunta agresión física ocurrido recientemente entre estudiantes, durante el traslado de una actividad deportiva programada, la institución ha actuado de manera inmediata y viene realizando las acciones y coordinaciones correspondientes con los órganos competentes", se lee en el comunicado.

El caso fue reportado previamente por Exitosa, se informó que ocho estudiantes del plantel eran investigados por la presunta agresión sexual contra su compañero de 16 años. Según el reporte, el Ministerio Público y la Policía continuaban con las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que correspondan.

Liceo Naval anuncia medidas disciplinarias

En su pronunciamiento, la institución remarcó que no permitirá actos de violencia, bullying ni otras formas de maltrato dentro de su comunidad educativa. También precisó que, de comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional.

"La violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa", sostuvo la dirección, que también informó sobre cambios orientados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de los estudiantes.

La institución manifestó su preocupación por lo ocurrido y pidió a las familias actuar con prudencia, mantener la calma y evitar la difusión de versiones o información no confirmada que pueda afectar a los estudiantes y sus familias.

Finalmente, la Dirección del Liceo Naval Almirante Guise reafirmó su compromiso de garantizar un entorno basado en el respeto, la disciplina, el buen trato y la convivencia segura. El comunicado concluye que las medidas adoptadas buscan prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la integridad y el bienestar de los escolares.

Mientras continúan las investigaciones, la institución ha señalado que colaborará con las autoridades y que las medidas disciplinarias se determinarán conforme a los resultados de las diligencias. El caso permanece en etapa de investigación, por lo que aún no se han establecido responsabilidades definitivas.