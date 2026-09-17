Alianza Lima: sale a la luz qué pasó en el camerino tras perder el clásico ante Universitario de Deportes

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima recibió un duro golpe tras caer ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura. El resultado dejó bastante molestia en el cuadro victoriano y, según se conoció después del partido, el ambiente en el camerino estuvo bastante cargado tras la derrota.

Lo que pasó en Alianza tras el clásico

Las derrotas en un clásico siempre duelen el doble y esta vez no fue la excepción para Alianza Lima. El equipo dirigido por Pablo Guede terminó cayendo 2-1 ante Universitario de Deportes en Matute, en un partido que se definió sobre el final y que dejó a los blanquiazules con mucha bronca.

Después del encuentro, el periodista Enrique de La Rosa contó en el programa Al Ángulo algunos detalles de lo que pasó en los vestuarios. Según explicó, los jugadores quedaron bastante afectados por la caída y el ambiente no fue precisamente de calma.

"Sé que en el postpartido, en el camerino, el ambiente estuvo muy fuerte. Estuvieron muy golpeados, Duarte también, y en base a eso, Guede podría darle respaldo al que más se equivocó últimamente", comentó el comunicador.

🎙️ @EnriquedelaRosa: "Sé que en el postpartido, en el camerino, el ambiente estuvo muy fuerte. Estuvieron muy golpeados, Duarte también, y en base a eso Guede podría darle respaldo al que más se equivocó últimamente". #AlÁngulo 🥅⚽



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¿Qué pasó con Alejandro Duarte?

El partido contra Universitario terminó complicándose para Alianza Lima en los minutos finales. Una confusión entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez dejó la pelota servida para Lisandro Alzugaray, quien no perdonó y puso el 2-1 definitivo en Matute.

El blooper cayó como un baldazo de agua fría para los jugadores y los hinchas blanquiazules. La acción generó fuertes críticas contra Alejandro Duarte, especialmente porque el arquero ha cometido algunos errores durante el Clausura que terminaron siendo polémicos.

En medio de este panorama, Enrique de La Rosa también habló sobre el arquero suplente de Alianza Lima, Ángel de la Cruz, y dejó una postura bastante clara sobre su situación.

"Lamentablemente, De la Cruz, creo que tiene que buscarse un equipo. No tapa el viernes y, si no lo hace, no va a tapar nunca en Alianza. Si el chico es bueno, tiene que comenzar a tapar y, si no tapa, significa que para Alianza solo hay un arquero disponible", señaló.

Ahora la pelota está en cancha de Pablo Guede, quien tendrá que decidir qué arquero utilizar en el próximo compromiso de los victorianos.

Así, Alianza Lima quedó golpeado tras perder el clásico ante Universitario de Deportes. En el camerino hubo un ambiente tenso y la actuación de Alejandro Duarte volvió a estar bajo la lupa.