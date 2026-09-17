Conciertos de BTS en Estadio San Marcos: vecinos alertan por estrecha salida y riesgo de aglomeraciones

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de BTS a Lima, prevista para octubre, ha puesto bajo la lupa las condiciones de seguridad del Estadio San Marcos.

Vecinos de la Unidad Vecinal N.° 3 alertaron que las obras de la Línea 2 del Metro habrían reducido el espacio de circulación en los alrededores de una de las salidas del recinto. La preocupación se centra en la posibilidad de que miles de asistentes enfrenten dificultades para evacuar ante una emergencia.

Obras de la Línea 2 generan preocupación

Según los residentes, los cercos de construcción han estrechado las veredas próximas a la puerta 5 del estadio. En videos compartidos por los vecinos se observa un tramo de circulación que se extendería por aproximadamente 500 metros y tendría, en algunos puntos, apenas 1,5 metros de ancho. Esta situación habría generado congestión durante la salida de un reciente concierto realizado en el recinto.

Un vecino explicó que, tras el cierre de parte de las veredas, se forma un embudo 1,5 metros de ancho. También relató que, en anteriores ocasiones, algunos residentes tuvieron que abrir sus puertas para facilitar la salida de las personas y evitar que se desmayaran por la aglomeración.

Los residentes plantean que se priorice la salida hacia la avenida Colonial, donde existen cuatro carriles que, según su propuesta, ofrecerían mayor espacio de circulación. Además, solicitaron que la Municipalidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Defensa Civil realicen una inspección técnica de las rutas de evacuación antes de los espectáculos.

BTS: tres conciertos y miles de asistentes

La agrupación surcoreana tiene programadas tres presentaciones en el Estadio San Marcos para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026. Los shows comenzarían a las 8 p. m. y tendrían una duración aproximada de tres horas.

La organización ha previsto una capacidad de venta que bordea las 40.000 entradas por jornada. Ticketmaster Perú informa que el aforo total del recinto es de 52.861 personas, incluyendo asistentes, personal de producción y proveedores. Además, los menores de edad desde los 8 años podrán ingresar acompañados de un adulto responsable, con entrada para el mismo sector.

La magnitud de los eventos ya moviliza a los seguidores de BTS. A menos de un mes de los conciertos, algunos fans instalaron carpas en los exteriores del estadio y organizaron turnos para permanecer en la zona durante las 24 horas.

Los vecinos precisaron que no se oponen a la realización de los conciertos, sino que exigen medidas para reducir los peligros durante el ingreso y la salida del público. Indeci señaló que la seguridad corresponde a la Municipalidad de Lima, mientras que la comuna, la universidad y Defensa Civil aún no han brindado descargos.

La alerta vecinal plantea la necesidad de revisar las rutas de evacuación del Estadio San Marcos antes de los conciertos de BTS. La inspección de las autoridades y la evaluación de los accesos serán determinantes para garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante los tres eventos de octubre.