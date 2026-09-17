Partidos de HOY, jueves 17 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 16 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LaLiga de España, Europa League y Copa de La Liga de Inglaterra. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Terminan los cuartos de final de la Copa Libertadores, hay un partido programado:

7:30 p.m. | Flamengo vs. Independiente del Valle — ESPN/Disney+

Partidos de Copa Sudamericana HOY

De la misma manera, en la Sudamerciana tendremos el duelo de nuestro representante, 'El Papá', quien ganó por 2-0 en el encuentro de ida en el Cusco:

7:30 p.m. | Montevideo City Torque vs. CIENCIANO — DSports/ESPN/Disney+

Partidos de Europa League HOY

Se inaugura la primera jornada del segundo torneo más importante de Europa, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | Levski Sofía vs. RB Salzburg — Disney+

— Disney+ 11:45 p.m. | OFI vs. Hoffenheim — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Real Sociedad vs. Bournemouth — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Juventus vs. Nijmegen — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Besiktas vs. Olympique Marsella — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Viktoria Plzen vs. Union Saint-Gilloise — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Celtic vs. Ferencvaros — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Crystal Palace vs. Lech Poznan — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m.| Lillestrom vs. Torreense — Disney+

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay cuatro partidos programados:

12:00 p.m. | Real Betis vs. Getafe — DSports

— DSports 2:30 p.m. | Málaga vs. Villarreal — DSports

Partidos de la Copa de La Liga HOY

La pelota también rodará en Inglaterra, hay un partido programado:

1:30 p.m. | Manchester City vs. Norwich City — Disney+

Este jueves 17 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.