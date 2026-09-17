Caso Mamanka: Revelan nuevos audios del escultor que fue acusado de abusar de una joven colombiana

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El escultor peruano Luis Sifuentes, conocido como 'Mamanka', continúa en el ojo de la tormenta tras la difusión de nuevos audios vinculados a la denuncia presentada por Valentina Álvarez. La joven colombiana asegura que fue captada cuando era menor de edad, trasladada al Perú y posteriormente víctima de presuntos abusos y actos de violencia.

Revelan fuertes audios de Mamanka

En esta oportunidad, el programa Magaly Tv, la firme difundió grabaciones que muestran conversaciones atribuidas al artista y que, según la denunciante, estarían relacionadas con distintos episodios ocurridos durante los años que permaneció junto a él. Uno de los registros aborda las circunstancias en las que Sifuentes habría conocido a Valentina y menciona un pago de 60 soles.

Según el relato de Álvarez, aquel episodio estaría relacionado con el momento en que fue captada en Colombia y posteriormente trasladada al Perú. La joven sostiene que permaneció en el país bajo la promesa de regresar a su lugar de origen después de tres meses, algo que finalmente no habría ocurrido, y durante ese periodo quedó embarazada.

"Yo quedé embarazada y no decía nada. Yo me di cuenta fue cuando vi cambios en mi cuerpo. Obviamente tenía mucho miedo", dijo con mucho miedo.

Mamanka habría golpeado a Valentina

Asimismo, otro de los audios expuestos corresponde a una discusión entre Valentina y Sifuentes relacionada con la hija que ambos tienen. En el registro, el escultor realiza comentarios sobre la situación familiar y la conversación se vuelve tensa. Para la joven, estas grabaciones forman parte de los elementos que respaldan sus acusaciones de violencia.

Álvarez también aseguró que sufrió agresiones físicas y violencia psicológica durante la relación. De acuerdo con su testimonio, habría sido golpeada en distintas ocasiones, incluso después de presentar una denuncia. Finalmente, abandonó la vivienda y tuvo que separarse de su hija, cuya tenencia busca recuperar mediante diferentes instancias judiciales.

"Fueron varias ocasiones. Incluso cuando yo puse la denuncia, a mí no se me dictaron medidas de protección, él me volvió a pegar (...) He ido al Poder Judicial, a este caso he estado en tres juzgados. He ido a la UP, que es la medida de protección de niños, y a la Fiscalía, a la Policía", sentenció.

Actualmente, el caso permanece bajo investigación de la Fiscalía, que indaga a Sifuentes por presunta trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual. El escultor, por su parte, ha rechazado asumir responsabilidad por los hechos denunciados y sostiene que el proceso debe continuar su curso mientras las autoridades esclarecen lo ocurrido.