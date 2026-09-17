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Ocho estudiantes del Liceo Naval son investigados por presunto abuso sexual contra compañero de 16 años

Ocho estudiantes del Liceo Naval permanecen en Medicina Legal tras ser señalados por el presunto abuso sexual de un compañero de 16 años, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

Ocho estudiantes del Liceo Naval son acusados de abusar de su compañero
Ocho estudiantes del Liceo Naval son acusados de abusar de su compañero (Composición Exitosa)

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/09/2026

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Un adolescente de 16 años, estudiante de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, habría sido víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por ocho de sus compañeros. Los adolescentes permanecen en la sede de Medicina Legal mientras el Ministerio Público y la Policía realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Menor habría sido abusado durante un viaje grupal

El caso habría ocurrido el último martes, cuando los estudiantes retornaban al centro educativo después de participar en un campeonato interliceos. De acuerdo con la información proporcionada por padres de familia, los adolescentes pertenecerían aparentemente al equipo de fútbol del colegio y el presunto ataque se habría producido durante el traslado de regreso.

Los ocho señalados como presuntos agresores serían compañeros del adolescente afectado, pero de quinto de secundaria, es decir, un grado superior. Tras conocerse la denuncia, agentes de la Policía Nacional acudieron al Liceo Naval e intervinieron a los estudiantes involucrados, quienes posteriormente fueron trasladados hasta la comisaría de San Borja para continuar con las diligencias.

Luego de permanecer algunas horas en la dependencia policial, los ocho adolescentes fueron llevados al Departamento de Identificación Biométrica de la Policía Nacional. El grupo llegó aproximadamente a las 9:50 de la noche y permaneció en ese lugar durante cerca de dos horas. Posteriormente, alrededor de la medianoche, fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal.

Padres de familia harán plantón

Hasta dicha sede también llegaron padres de familia de los adolescentes intervenidos, quienes ingresaron al establecimiento para acompañarlos durante las diligencias. Algunos manifestaron su preocupación por la situación y señalaron que el caso ha generado indignación entre integrantes de la comunidad educativa, mientras las autoridades continúan recopilando información.

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En tanto, el adolescente de 16 años que habría sido víctima de la agresión permanece en una clínica, según la información preliminar conocida hasta el momento. Su situación viene siendo evaluada mientras avanzan las investigaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el presunto abuso y establecer las responsabilidades correspondientes.

 

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El caso también ha provocado cuestionamientos entre padres de familia del Liceo Naval, quienes denunciaron la presunta existencia de otros episodios de violencia dentro de la institución educativa, entre ellos situaciones relacionadas con bullying y actos contra el honor. Estas afirmaciones deberán ser corroboradas por las autoridades competentes.

Debido a la gravedad de la denuncia, los padres de familia anunciaron que realizarían una manifestación este jueves desde aproximadamente las 8 de la mañana en el frontis del Liceo Naval Almirante Guise. Mientras tanto, las diligencias fiscales y policiales continúan y, al tratarse de una investigación en etapa preliminar, todavía no se han establecido responsabilidades definitivas.

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