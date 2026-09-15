Zully revela que se sometió a varias cirugías estéticas en Miami: "Me hice de todo, menos la cara"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tiktoker Zully sorprendió a sus seguidores al revelar que viajó a Estados Unidos para someterse a una serie de procedimientos estéticos en distintas partes de su cuerpo. La influencer decidió compartir en redes sociales algunos detalles de esta experiencia y mostró cómo afronta los primeros días de recuperación tras pasar por el quirófano.

¿Qué cirugías se hizo Zully?

La creadora de contenido inició este proceso en Miami, donde se realizó una intervención en el busto. A través de sus publicaciones, permitió que sus seguidores conocieran parte de lo que vivió antes y después de ingresar al quirófano, además de mostrar los cuidados que viene siguiendo.

En las imágenes difundidas en redes sociales, Zully apareció inicialmente con una bata quirúrgica sobre una camilla, momentos antes de ser intervenida. Posteriormente, mostró su recuperación utilizando una faja postquirúrgica compresiva y un brasier especial de soporte. De esta manera, la influencer viene documentando paso a paso los cambios y las dificultades propias de este periodo.

Asimismo, Zully explicó que los procedimientos no se limitaron únicamente al busto, pues aseguró que se realizó diversos retoques estéticos en el cuerpo. Sin embargo, aclaró que decidió no intervenirse el rostro. Pese al proceso de recuperación, la tiktoker incluso compartió un video en el que aparece bailando, demostrando que poco a poco intenta retomar sus actividades habituales.

"Para toda la gente que me dice, Zully, qué te has hecho. Me hice todo, todo, menos la cara, obviamente, porque mi cara, aunque sea, está más o menos. Pero de aquí para abajo todo me he hecho", dijo.

Los inicios de Zully

En una reciente entrevista que la creadora de contenido concedió al podcast 'Tiempo Muerto', sorprendió al confesar que es la cuarta de seis hermanas, por lo que tuvo que trabajar para solventar sus gastos debido a que sus padres atravesaban una difícil situación económica.

"Yo estudiaba y, a la vez, trabajaba. Vendía mis kekes en el colegio y, después de salir, me iba a vender medias con una amiga en el mercado. Yo era ambulante, siempre trataba de buscármela porque tenía que pagar mis cosas. Empecé a vender desde los 13 años porque mis papás estaban endeudados y no tenían para poder pagarme mis cosas del colegio", contó.

En esa misma línea, reveló que nunca fue una alumna brillante en el colegio debido a que tenía que dividir su tiempo entre los estudios y el trabajo. Además, algunos de sus compañeros se burlaban de ella por vender kekes; sin embargo, nunca le dio importancia, pues esa actividad le permitía obtener dinero para cubrir sus necesidades.

Con estas publicaciones, Zully ha permitido que sus seguidores conozcan de cerca su experiencia tras someterse a varias cirugías estéticas. La influencer continúa mostrando su evolución en redes sociales mientras cumple con el periodo de recuperación posterior a las intervenciones realizadas en Miami.