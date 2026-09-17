Caso Liceo Naval: ministra de la Mujer pide celeridad en investigación por presunto abuso contra alumno

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un diálogo con Exitosa, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, pidió celeridad en la investigación y, de corresponder, la aplicación de las sanciones tras el presunto abuso contra un alumno del Liceo Naval por parte de sus compañeros.

Ministra exige protección para estudiantes

María Seminario, exhortó a los colegios a implementar y reforzar espacios seguros que permitan a los estudiantes reportar situaciones de abuso sin sentirse expuestos. Asimismo, advirtió que estos casos podrían ser consecuencia de no atender oportunamente este tipo de situaciones.

"Cada colegio debe tener un espacio donde los estudiantes pueden denunciar con confianza, pero, sobre todo, con confidencialidad. Cualquier chico debe denunciar sin ser señalado. Este es el resultado de algunos hechos anteriores y con el Ministerio nos hemos propuesto proteger a tiempo, no esperemos que llegue el golpe", afirmó.

Familia recibe acompañamiento especializado

La funcionaria informó que su sector brinda apoyo psicológico y legal al estudiante, quien ya pasó por los procedimientos correspondientes, entre ellos, la evaluación en Medicina Legal, y próximamente será sometido a un interrogatorio.

"Tenemos un centro de emergencia mujer-familia en la comisaría de San Borja, allí en el momento que la familia presentó la denuncia, brindamos el apoyo psicológico y el apoyo legal a la familia. Ayer el joven ha pasado medicina legal y hoy hará una entrevista en cámara Gesell, hay un acompañamiento", indicó.

Solicita una investigación rápida y ejemplar

Sumado a ello, Pidió celeridad en las investigaciones y, de corresponder, la aplicación de las sanciones respectivas tras el presunto abuso. Asimismo, expresó su expectativa de que el proceso se desarrolle de manera transparente y efectiva.

"Que tengan tranquilidad que estamos en seguimiento constante, y un pedido de la celeridad de las investigaciones y en las sanciones. Que el sistema de Justicia sea ejemplar. No adelanto información que no me corresponde", declaró.

En un diálogo con Exitosa, María Seminario, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solicitó agilizar las pesquisas y, de comprobarse responsabilidades, imponer las sanciones correspondientes por el presunto abuso cometido contra un estudiante del Liceo Naval por parte de otros alumnos.