Congreso anula el cobro de S/ 45 mil a excongresistas por vuelos internacionales no abordados

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una controvertida disposición parlamentaria volvió a poner en el centro de las críticas el manejo de los fondos estatales en el Poder Legislativo. A través de un rápido retroceso administrativo, el Congreso de la República decidió perdonar una deuda conjunta que supera los 45 mil soles a favor de seis exautoridades que solicitaron pasajes aéreos para viajes oficiales internacionales pero nunca llegaron a embarcarse en las naves contratadas.

Un cambio normativo en tiempo récord

Según reveló un informe periodístico de Latina Noticias, la decisión final exime formalmente a los involucrados de restituir el dinero público al erario nacional. El cambio de postura de la alta dirección legislativa ocurrió en un lapso sorpresivamente breve.

El pasado 2 de junio de 2026, previo a la llegada de la actual gestión parlamentaria, la Mesa Directiva que encabezaba Fernando Rospigliosi aprobó el Acuerdo N.º 171-2025, un documento normativo que exigía de manera expresa la devolución íntegra del costo de las tarifas aéreas tramitadas para comisiones de servicio en el exterior a las que los parlamentarios no asistieron.

No obstante, tan solo tres semanas después, el 25 de junio, la misma gestión emitió un nuevo pronunciamiento que reconsideró la medida previa, anulando la exigencia de reembolso y asumiendo la pérdida de manera institucional.

Detalle de beneficiados y compromisos evitados

Entre las figuras alcanzadas por esta condonación destaca el excongresista de Avanza País, Alejandro Cavero, cuyo boleto hacia Azerbaiyán para participar en el Foro Urbano Mundial representó una erogación presupuestal de S/ 13,437.06. Al ser consultado, el exlegislador adujo razones de fuerza mayor para justificar su inasistencia y admitió que, tras la anulación del acuerdo, no tendrá que devolver saldo alguno.

A él se suma la exparlamentaria Rosselli Amuruz, quien figuraba en la nómina de deudores por S/ 5,932.95 tras ausentarse de una reunión parlamentaria oficial en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

La lista de pasajes no utilizados se completa con el excongresista Ernesto Bustamante, quien generó un gasto de S/ 8,595.35 al no abordar un vuelo con destino a París sin fundamentar oportunamente su ausencia, y con Luis Ángel Aragón Carreño, por una tarifa de S/ 5,032.13 con rumbo a Curazao.

Asimismo, el beneficio alcanzó a los parlamentarios andinos Javier Arce Alvarado y Leslye Lazo, cuyos boletos aéreos hacia México y Bélgica significaron montos de S/ 4,088.30 y S/ 8,332.41, respectivamente. En conjunto, la sumatoria de estos itinerarios aéreos cancelados o desaprovechados asciende a la cifra de S/ 45,418.20.

Debido a la sorpresiva reconsideración aprobada por la alta dirección legislativa, estos fondos no retornarán a las arcas del Estado ni serán asumidos por los exfuncionarios involucrados. En consecuencia, el costo de las ausencias quedará cargado íntegramente a la cuenta de la institución y al bolsillo de todos los contribuyentes peruanos.