Liseth Ruiz Cruz, pareja de 'El Monstruo', fue recluida en el penal Anexo de Chorillos

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La justicia peruana ordenó que Liseth Albina Ruiz Cruz, alias 'La Patrona', cumpla 36 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos.

La medida fue dispuesta tras la acusación de la Fiscalía que la señala como integrante de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte', liderada por su pareja, Erick Moreno, conocido en el mundo delictivo como 'El Monstruo'.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó el traslado y aseguró el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a la ley. Ruiz, de 33 años, había sido deportada al Perú desde Bolivia en junio de este año, gracias a una coordinación entre autoridades de ambos países, lo que permitió su captura y procesamiento en territorio nacional.

🔴 #INPEinforma | Liseth Albina Ruiz Cruz, alias "La Patrona", procesada por el delito de organización criminal, fue clasificada en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.



El INPE garantiza el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley. pic.twitter.com/HFFVpbAjqn — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 5, 2025

Acusaciones de la Fiscalía

Según la investigación fiscal, 'Los Injertos del Cono Norte' se dedicaban a extorsionar empresarios, microempresarios, transportistas y comerciantes de Lima Norte, exigiendo fuertes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni las de sus familiares. Se calcula que la organización habría acumulado más de cinco millones de soles en ganancias ilícitas mediante estas prácticas.

El pasado 2 de septiembre, la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lima Noroeste presentó la solicitud de prisión preventiva contra Ruiz.

El Poder Judicial aprobó el pedido al considerar la existencia de graves elementos de convicción que la vinculan con las operaciones de la red delictiva.

De acuerdo con las pesquisas, alias 'La Patrona' manejaba desde el extranjero el dinero de la organización y coordinaba el envío de amenazas a las víctimas, mientras su pareja planeaba acciones aún más violentas, como ataques con drones cargados de explosivos contra bases policiales en Lima.

Posición de la acusada y contexto del caso

Durante su audiencia, Ruiz negó los cargos en su contra y manifestó: "Manifiestan que yo secuestro, extorsiono... Soy inocente". En su defensa, también señaló: "Mi único error es ser oyente y no tener el valor de ir a una comisaría o a un lugar y denunciar al padre de mi hija".

Pese a estas declaraciones, la Fiscalía considera que existen suficientes indicios de que la joven de 33 años tuvo un rol clave dentro de la red delictiva.

Su vínculo directo con 'El Monstruo', actualmente procesado por múltiples delitos, refuerza la hipótesis de que actuaba como parte esencial de la logística financiera del grupo.

Con esta decisión, las autoridades buscan desarticular una de las bandas de extorsionadores más peligrosas de Lima Norte, mientras Liseth Ruiz, pareja de 'El Monstruo', cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Anexo de Chorrillos.