Pedro Castillo: Expresidente da FUERTE calificativo contra Fernando Rospigliosi en sesión de la SAC

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Pedro Castillo Terrones arremetió contra el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), durante la sesión plenaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de este poder del Estado.

El hecho se produjo durante la audiencia que aborda las denuncias constitucionales hacia el exmandatario, Betssy Chavéz, en su condición de ex primera ministros, y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por presuntas infracciones a la Constitución por el caso 'golpe de Estado'.

Calificativo en vivo y en directo

El grupo de trabajo que preside la parlamentaria Lady Camones (Alianza Para el Progreso) le cedió la palabra a Castillo Terrones para que presente sus descargos; no obstante, el tiempo otorgado fue usado para criticar el Legislativo y en especial a su presidente.

"Podrán acabar con una persona, que en todo caso le quieren quitar su derecho. Estamos del lado correcto de la historia, estamos del lado correcto del pueblo. En ese sentido, estaré aquí y en donde quieran ustedes, en Palacio de Gobierno nos vamos a encontrar, nos vemos en el cambio de mando. Me he dirigido al pueblo, no a esta subcomisión, que el día de hoy tiene a un presidente del Congreso como es esa basura de Rospigliosi", sostuvo.

Asimismo, criticó al Congreso, calificándolo de "deslegitimado"; además, volvió a ratificar que su vacancia fue "inconstitucional" y que ahora "no pueden con los jóvenes", haciendo referencia a las últimas movilizaciones de la autodenominada 'generación Z'.

Fiscalía pide 34 años de cárcel

Tras su intento de quebrantamiento del orden constitucional el 7 de diciembre del 2022, el Ministerio Público viene investigando al expresidente, a los extitulares del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez; así como, al exministro del Interior Willy Huerta Olivas, y los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).

Para los mencionados acusados, la Fiscalía les solicita penas de 25 y 15 años de cárcel, así como una reparación civil conjunta de S/ 64 419 038, la misma que deberá ser abonada por quienes sean sentenciados. En el caso de Castillo Terrones, solicitaron 34 años de cárcel en su contra.

Durante la fase de investigación preparatoria, el Ministerio Público aceptó 65 pruebas documentales, la declaración de más de 69 testigos y pericias, tanto forenses como grafotécnicas, entre otros elementos probatorios en contra del exmandatario.

Es importante mencionar, que el caso está en su última etapa en el Poder Judicial, esta semana las partes acusadas presentaron sus alegatos finales, lo que indica que el jueza José Neyra Flores dará a conocer su fallo en breve.